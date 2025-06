Primeras palabras de Manuel Benítez, padre de 'El Cordobés' sobre el divorcio

Una de las relaciones más queridas y admiradas en el panorama actual del corazón español es la que mantienen Manuel Díaz 'El Cordobés' y su esposa, Virginia Troconis. Juntos desde hace más de dos décadas, su complicidad y estabilidad familiar les ha convertido en un referente de amor maduro y duradero.

Pero si algo ha vuelto a poner al extorero en el centro del foco mediático, más allá de su matrimonio ejemplar, es su reciente salto a la televisión, donde ha mostrado una faceta más cercana, humana y emocional, que hasta hace poco muchos solo podían intuir.

Desde que sustituyó a Bertín Osborne como presentador en Canal Sur o con su participación destacada en 'El Desafío' de Antena 3, Manuel Díaz ha logrado conectar con un público más amplio, mostrando vulnerabilidad, sentido del humor y una notable capacidad de reinvención. Y en paralelo a este momento de popularidad renovada, han resurgido aspectos de su pasado que, aunque ya conocidos por muchos, no dejan de generar interés.

En concreto la publicación del libro Las Berrocal ha traído consigo una confesión inesperada por parte de su exmujer, Vicky Martín Berrocal. En uno de los episodios más comentados, la diseñadora reconoce que durante su matrimonio con Manuel no supo gestionar el amor: “No supe hacerlo bien, lo gestioné fatal. Sufrí mucho y seguramente él también”. Unas palabras que, como era de esperar, no han tardado en provocar reacciones, tanto del entorno más cercano del torero como de su familia.

Quien se ha pronunciado (a su manera) ha sido ni más ni menos que Manuel Benítez: padre de Díaz y figura legendaria del toreo. A sus 89 años recién cumplidos, el veterano maestro reapareció públicamente durante el homenaje que le rindió la Filmoteca de Andalucía, donde se le reconoció por su faceta como actor, una carrera que en su momento supo compaginar con su éxito en los ruedos. Y fue en este contexto donde fue interpelado por la prensa sobre la confesión de Vicky Martín Berrocal.

Las palabras de Manuel Benitez

Fiel a su estilo, Benítez respondía con ironía y sin entrar en detalles: “Que no tengo los ganchillos. Que yo qué sé de esto...”, dijo, restando importancia y mostrando cierto desdén por el revuelo mediático. Incluso bromeó con que no llevaba puestos los audífonos y por tanto no había escuchado bien la pregunta, en lo que muchos interpretaron como una forma elegante (y algo torera) de esquivar el tema.

Más abierta y comprensiva se mostró Mari Ángeles Grajal, médica y amiga del entorno familiar, quien sí quiso reconocer el sufrimiento que ha podido haber detrás de esa historia: “Se sufre mucho y Vicky sufrió”.