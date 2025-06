Adiós a 'Supervivientes', primeras palabras de Carlos Sobera sobre su jubilación: "Una casita en el campo"

Carlos Sobera está viviendo uno de los momentos más intensos y especiales de su carrera. Aunque muchos lo siguen asociando con su papel como presentador en First Dates o Supervivientes, lo cierto es que su agenda profesional no para de sumar logros.

Mientras la última edición de Supervivientes llega a su fin y se despide con uno de los mejores datos de audiencia de los últimos años, Sobera empieza también a cerrar una etapa. Aunque no ha hecho un anuncio oficial, sus palabras en una reciente entrevista a la revista Semana no han pasado desapercibidas: “Siempre digo que el día que tenga 75 u 80 años me gustaría tener una casita en el campo, cultivar unas cositas, tener un par de vacas y montarme en un carro con bueyes para dar un paseo”.

Ese deseo no es nuevo ni improvisado. Desde hace años, Carlos Sobera mantiene un estrecho vínculo con el pequeño pueblo burgalés de Cubillos de Losa, donde su familia tiene raíces profundas. Según él mismo ha contado, su madre aún conserva tierras allí y ha pasado veranos inolvidables durante su infancia: “Tengo una imagen idealizada del campo porque lo viví de chaval y fui tan feliz”.

Y mientras se perfila esa retirada rural, Sobera sigue sumando reconocimientos públicos y ha sido nombrado Cofrade de Honor de la Cofradía del Vino de la Ribera del Duero, en el marco de su XVIII Gran Capítulo. Junto a él, también ja recobodp este honor el Museo Provincial del Vino, ambos por “la gran difusión a las excelencias de los vinos de esta denominación de origen”.

La jornada reunirá a cofradías de toda España, Portugal y Francia, y culminaba con una cena de hermandad. Sobera compartirá protagonismo con otras figuras reconocidas por su labor divulgativa, como Blanca Aragón Calderón, de la Cofradía de la Anchoa de Cantabria, y Rosa María Palacios Font, de la Cofradía del Cocido con Pelotas, de Torrevieja.

No es la primera vez que Carlos Sobera es reconocido en tierras castellanas. Su vinculación con Medina de Pomar, donde su madre tiene una casa y él suele veranear, también lo ha conectado en más de una ocasión con la cultura local. Incluso fue el encargado de lanzar la tradicional bota que da inicio a las fiestas de San Pedro y San Pablo en Burgos, un gesto que consolidó ese vínculo emocional con la provincia.

Aunque sigue activo en teatro (donde cosecha éxitos con la obra Inmaduros y acaba de estrenar el corto Sexo a los 70 dirigido por Vanesa Romero), todo apunta a que Sobera ya empieza a mirar con cariño a ese horizonte tranquilo en Cubillos de Losa, un lugar con apenas 22 habitantes, enclavado entre colinas de robles y prados abiertos.