Alba Díaz, 25 años: "Un buen consejo que me ha dado mi madre es que nunca nunca jamás me vaya a dormir maquillada"

Con la vorágine de la promoción de la serie 'Las Berrocal', todas las mujeres del clan están empezando a acaparar titulares en revistas del corazón pero si hay una que destaca especialmente en redes sociales esa es Alba Díaz.

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz "El Cordobés" lleva años trabajando su identidad digital como creadora de contenido, y ahora más que nunca empieza a consolidarse como una voz propia dentro del universo influencer español.

Una de las claves de su éxito en redes es precisamente la conexión que tiene con su madre: en su último vídeo Alba ha querido compartir algunas de esas enseñanzas que han marcado su vida, centrándose en un consejo muy concreto: el cuidado de la piel “Nunca te vayas a la cama maquillada cuenta Alba que es una de las frases que más ha escuchado a lo largo de su vida".

En el vídeo Alba explica cómo desde que descubrió el desmaquillante de ojos Pur Bleuet de Yves Rocher, ha empezado a disfrutar realmente del momento de desmaquillarse porque le resulta “Fácil, rápido y de calidad”. Su rutina diariaha cambiado gracias a este producto que, además de ser apto para ojos sensibles y personas que usan lentillas, está formulado con un 97% de ingredientes naturales: "Me ha dicho muchas veces que no permita que nadie me diga que no soy capaz de hacer algo.

Alba reflexiona sobre la importancia de no actuar por complacer a otros: “Veamos, no tener miedo a decir que no porque puedan opinar… no estás siendo fiel a ti misma”.

Otro de los buenos consejos de su madre es “que nadie debe opinar sobre lo que puedes o no hacer… es que ni uno mismo se podría decir que no puede hacer algo”.

Y aclara que no se trata de comprar productos de lujo, sino de encontrar lo que realmente funciona y cuida la piel. “No hay que buscar un producto de lujo con X nombre para que sea de calidad y bueno para tu piel”.