Primeras palabras de Alejandra Rubio sobre la ruptura: "No ha terminado de funcionar"

La relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia alcanzaba su punto más alto de atención mediática durante el verano pasado. Fue entonces cuando, a través de una portada en la revista ¡Hola!, se hizo público que la hija de Terelu Campos estaba embarazada del actor e hijo de Mar Flores. La noticia corría como la pólvora, despertando una oleada de comentarios y análisis en la prensa del corazón que, según la propia Alejandra ha expresado en distintas ocasiones, le afectaron profundamente.

La presión mediática no solo expuso una parte muy íntima de su vida, sino que también marcó un antes y un después en su forma de relacionarse con los medios. Ese ambiente de sobreexposición, sumado a otras tensiones personales, sirvió como telón de fondo para lo que más tarde sería una de las decisiones más comentadas de su madre: la participación de Terelu Campos en la nueva edición de Supervivientes, coincidiendo en el reality con Makoke, antigua amiga y compañera de plató.

Lo que en principio parecía una oportunidad televisiva más, pronto se convirtió en el escenario de una fractura personal definitiva. La relación entre Terelu y Makoke, que durante años fue cercana y hasta cómplice en distintas etapas tanto personales como profesionales, ha llegado a su fin. Aunque durante las primeras semanas en los Cayos Cochinos se intentó mantener la cordialidad, la tensión era evidente para quienes seguían el programa. El regreso de Terelu a Honduras para cumplir una misión especial no hizo más que agravar las diferencias, evidenciando que el vínculo estaba completamente roto.

En este contexto Alejandra Rubio ha querido pronunciarse por primera vez sobre los motivos reales detrás del distanciamiento entre su madre y Makoke. Lo ha hecho durante una intervención en el programa Vamos a Ver, donde explicó que la raíz del conflicto no es reciente, sino que se remonta a un malentendido vivido en televisión, en el que ella misma se vio envuelta.

Según relataba tras ese episodio, Makoke habría hecho un comentario en los pasillos de Mediaset que a Alejandra no le sentó nada bien. Ese momento marcó el inicio de un distanciamiento que terminó extendiéndose también a la relación entre Makoke y Terelu. A pesar de que Alejandra aseguró que su madre "no es rencorosa para nada", reconociía que, desde entonces, la relación "no ha terminado de funcionar nunca".

El gesto que Terelu no olvida

Las declaraciones de Alejandra sirvieron también para aclarar que el conflicto actual no es espontáneo ni surgió de la convivencia en la isla, sino que es la consecuencia de una tensión arrastrada durante años. Un dato relevante que salió a la luz recientemente fue que Makoke increpó a Alejandra en una pausa publicitaria, según explicó la propia Terelu en ¡De viernes!, otro de los espacios donde colabora.

La colaboradora confesó que no fue su hija quien le contó lo ocurrido, sino que se enteró a través de otros compañeros del programa. Este detalle fue clave en su reacción posterior, cuando reconoció públicamente el motivo de la ruptura con su ex amiga. Con contundencia, expresó: "Le dije que yo me inmolo antes de tocar a su hija porque sé lo que significaba para mi madre".

Alejandra también reflexionó sobre el trasfondo de este distanciamiento, apuntando a la confianza previa entre ambas mujeres como un factor que jugó en contra. Según sus palabras, "la confianza da asco porque es la persona a la que más conocía de la isla". Esa familiaridad, lejos de fortalecer la convivencia, habría intensificado los roces y generado una mayor susceptibilidad entre las dos concursantes.

Desde su vuelta a España tras su paso por Supervivientes, Terelu Campos ha tenido que lidiar con varios frentes abiertos: desde su distanciamiento con Carmen Borrego tras la filtración de unos audios, hasta la entrevista de Carlo Costanzia, pareja de su hija. En medio de este panorama, el conflicto con Makoke ha adquirido una nueva dimensión, lo que ha llevado a Terelu a hablar claro para que todo el mundo conozca su versión de los hechos.