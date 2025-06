“¡Estoy flipando!”: el diseñador Palomo Spain sorprende como cantante en 'That's my Jam'

De revolucionar las pasarelas de moda a revolucionar los escenarios. El paso del diseñador Palomo Spainpor el concurso 'That's my Jam', que emite TVE los martes después de La Revuelta, ha causado furor entre la audiencia y recibido la alabanza del resto de los concursantes y el presentador del programa Arturo Valls.

El creador de Posadas, habitual de la pequeña pantalla como jurado de ‘Maestros de la Costura’ (también en TVE), participó en el concurso haciendo pareja con Amaia y con María León y Eduardo Casanova como contendientes. El show se desarrollaba con las habituales complicidades, gags, pruebas y ‘piques’ entre concursantes, hasta que llegó el momento de la prueba del karaoke y Palomo Spain tomó el escenario (literalmente).

Arturo Valls, junto a Eduardo Casanova, María León, Amaia y Palomo Spain. / TVE

Un homenaje a Londres

La playlist seleccionada para el karaoke eran temazos de Reino Unido, algo que el diseñador agradeció como homenaje que lo vio crecer como diseñador y en la que estuvo afincado seis años. Empezó la música y con una sorprendente voz (y mejor actitud), el diseñador encadenó hits de la talla de ‘Take me out’ (Franz Ferdinand), ‘Tainted love’ (Soft Cell), ‘Wake Me Up Before You Go-Go’ (Wham!), ‘Heroes’ (David Bowie) y ‘Never Gonna Give You Up’ (Rick Astley).

La actuación dejó boquiabiertos a presentador, público y concursantes por igual. "¿Esto qué es?, pero qué barbaridad", le ha expresado de rodillas Arturo. A esto, el presentador le preguntó que dónde tenía esto escondido y un Palomo muy firme, le ha respondido que en el armario.

“Parece un profesional”

La actuación también ha tenido su impacto en redes sociales, que reaccionaban ante esta faceta desconocida del diseñador. “Pero qué ha sido esto de Palomo Spain, si parece un cantante profesional…”, señalaba un comentario.

"¡Estoy flipando!", fue otra de las reacciones a la actuación del cordobés. Y muchos son ya los que apuntan a más intervenciones musicales del diseñador en otros formatos televisivos.