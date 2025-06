Primeras palabras de 'El Cordobés' sobre la doble vida que llevaba con dos familias al mismo tiempo su antiguo suegro: "Nunca le vi con la otra"

El inminente lanzamiento de la serie documental 'Las Berrocal' está removiendo aguas turbias en la vida mediática de Vicky Martín Berrocal y su círculo más cercano. A medida que se acerca el estreno del proyecto, donde la diseñadora y su familia femenina relatan sus experiencias más íntimas, viejas heridas y secretos de familia están volviendo a ocupar titulares y con ellos a resurgir el interés por una de las relaciones más sonadas del pasado: la que mantuvo Vicky con el torero Manuel Díaz, más conocido como El Cordobés.

En pleno revuelo ha sido Díaz precisamente el que se ha pronunciado sobre uno de los puntos más espinosos que ha dejado la docuserie: la doble vida de José Luis Martín Berrocal, padre de Vicky. Durante su participación como colaborador en el programa 'TardeAR' el torero ha roto su silencio sobre el que fue su suegro durante años y ha compartido una visión personal que, hasta ahora, permanecía en la sombra.

"José Luis fue un hombre importante en mi vida", decía sin rodeos antes de explicar que para él había representado mucho más que una figura política o empresarial dentro del mundo taurino para convertirse en una especie de referente masculino con quien entabló conversaciones profundas y con quien compartió algunos de los momentos que le marcaron de porr vida. De hecho explicaba que su vínculo con él había empezado antes incluso de conocer a Vicky, ya que ambos coincidían en círculos comunes por su conexión profesional: el uno, torero; el otro, ganadero: “Recuerdo muchas conversaciones. Yo conducía mucho con él. Me encantaba que me contara historias suyas”, recordaba antes de confirmar que "me sentí un hijo más".

La vida paralela de José Luis

El tema más delicado de la conversación llegaba cuando se le interrogaba por la vida paralela que José Luis habría mantenido durante años con dos mujeres distintas y dos núcleos familiares separados: uno en Madrid con Marisa, y otro en Huelva con Victoria Martín Serrano, la madre de Vicky. Ante la polémica Manuel fue claro: “Nunca le vi con la otra familia. Siempre vi a José Luis viviendo con la madre de Vicky y Vicky”.

Aunque admitía que había llegado a cruzarse "una vez o dos" con Marisa, no daba importancia a esos encuentros, y subrayaba que no era un tema que le interesara: “Era el padre de mi novia y luego mi mujer, y veía una piña familiar muy bonita". También dejaba caer una reflexión que podría interpretarse como una defensa indirecta hacia la figura de su exsuegro: “¿Qué es lo que está bien o mal en esta vida? Lo importante es aceptar a las personas como son”.

Por su parte El Cordobés ha preferido quedarse con los recuerdos positivos y no entrar en controversias: "Me quedo con los momentos bonitos que han sido muchos en esa familia", sentenciaba.