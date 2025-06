Enrique Ponce y Ana Soria toman la decisión definitiva sobre su relación a semanas de la boda

Desde hace ya varios meses un constante tren de rumores ha sobrevolado la relación entre Enrique Ponce y Ana Soria.

Cada gesto, cada aparición o ausencia ha sido interpretado como una pista sobre el estado real de su vínculo. Y en las últimas semanas la expectación ha ido en aumento, sobre todo tras conocerse que el torero ha acudido en más de una ocasión y en solitario a la Clínica Ruber Internacional de Madrid.

El detalle que más ha llamado la atención ha sido precisamente ese: Ana Soria no le ha acompañado en ninguno de esos desplazamientos.

Aunque no hay confirmación pública sobre esta elección, todo apunta a que ha sido una decisión consensuada por la pareja. Una forma de proteger su intimidad y de no alimentar más las especulaciones que ya de por sí les rodean desde hace tiempo.

El torero que ya disfruta de su vida lejos de los ruedos (aunque con algún regreso puntual previsto), ha sido visto entrando solo en el hospital en al menos dos ocasiones: la última el pasado 28 de mayo y la anterior el 12 de febrero.

Pese a que los rumores sobre su salud no se hicieron esperar, lo cierto es que fuentes cercanas aseguran que el motivo de estas visitas no tiene que ver con él, sino con una cuestión familiar de la que no se han ofrecido más detalles.

Aun así la ausencia repetida de Ana Soria en momentos tan delicados ha despertado todo tipo de interpretaciones a pesar de que desde el medio El Español se ha confirmado que los planes de boda en principio siguen adelante y los preparativos ya habrían comenzado. Incluso se habla de que habrá dos celebraciones: una íntima en Almería (donde tienen su casa), y una segunda más festiva en La Cetrina: la finca que Ponce posee en Jaén.