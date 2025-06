Bertín Osborne estalla y revela su repentina expulsión de Antena 3: "Un cabreo..."

La reciente polémica que envuelve a Bertín Osborne por su supuesta falta de implicación en el programa 'Tu cara me suena', según ha desvelado el canal de YouTube 'La Familia de la Tela', ha reabierto uno de los capítulos más sorprendentes de la carrera televisiva del presentador y cantante andaluz. Y es que el propio Bertín rememoraba hace no tanto en 'El Show de Bertín' en Canal Sur cómo fue su abrupta salida de Antena 3: un episodio que, hasta entonces, había permanecido más bien en la sombra.

Según el mismo revelaba, corría el año 2001 y Bertín era uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. En Antena 3 había cosechado éxitos como 'Lluvia de Estrellas' o 'Esos locos bajitos'. Sin embargo todo cambiaba cuando recibió una llamada del productor Toni Cruz, director de Gestmusic, para ofrecerle ser el presentador de un nuevo formato: Operación Triunfo. Tras conocer la mecánica del concurso, Osborne lo tuvo claro: “Dije que eso iba a ser un pelotazo y que yo lo presentaba”.

Convencido del potencial del programa Bertín se apresuró a contactar con los directivos de Antena 3 para que adquirieran el formato: “Llamé a Antena 3 y les dije que les habían ofrecido un formato que era la pera y que lo iba a presentar yo. Joder, ¡compradlo!”. Pero la dirección de la cadena no compartía su entusiasmo y rechazaron la oferta al no confiar en que el formato fuese a funcionar. Diez días más tarde, el propio Toni Cruz le confirmó que ya se lo habían vendido a TVE.

La noticia sentó como un jarro de agua fría para el presentador, que reconoció haber sentido una profunda decepción: “¿Pero cómo no lo van a querer? ¿Están tontos todos o qué?”. El rechazo no solo lo tomó por sorpresa, sino que también provocó un enorme enfado que derivó en su decisión de abandonar la cadena: “Tuve un cabreo... Esa fue mi salida de Antena 3”.

Pero lo más llamativo de este relato no es solo la pérdida de uno de los mayores fenómenos de la televisión reciente por parte de Antena 3, sino la forma en que Bertín expresó su enfado. En una convención interna de la cadena, ante más de 400 trabajadores, tomó el micrófono y soltó: “Me gustaría saber quién es el que no ha visto el programa del mayor éxito de este año, que me lo ofrecieron a mí, lo quisieron vender aquí y alguien dijo que no lo veía. ¿Quién ha sido el ciego?”. La sala enmudeció. Tras “decir dos o tres barbaridades más”, el consejero delegado de entonces se levantó y, con cierta humildad, respondió: “Bueno, quiero pediros disculpas porque el ciego soy yo”.