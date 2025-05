Denuncian a Bertín Osborne en 'Tu cara me suena': "No trabaja mucho"

Uno de los movimientos televisivos más inesperados de esta temporada fue la sustitución de Manuel Díaz 'El Cordobés' a Bertín Osborne en 'El Show de Bertín', para suplir el hueco del artista mientras este fichaba por 'Tu cara me suena': el exitoso formato de Antena 3 que lo llevaría, en teoría, a una faceta mucho más distendida e incluso divertida. Sin embargo la participación del artista en el talent de imitaciones no ha dejado de levantar polémica desde prácticamente el inicio de su andadura en el concurso.

Hasta hace apenas unas semanas, la controversia más sonada giraba en torno a su peculiar forma de sentarse durante las primeras galas, en las que se le pudo ver con las piernas excesivamente abiertas, ocupando espacio de sus compañeros de mesa. Esa escena, que se hizo viral, parecía que sería la única anécdota incómoda de su paso por el programa hasta la fecha.

El programa de TVE 'La familia de la tele' ha sacado a la luz un tema que no ha dejado indiferente ni a espectadores ni a responsables del formato: la supuesta falta de implicación de Bertín en el concurso. Ha sido la periodista Silvia Taulés quien, sin rodeos, ha explicado en pleno directo que desde el equipo de 'Tu cara me suena' no están satisfechos con el rendimiento del concursante: "Lo que me han contado es que trabajar no trabaja mucho y que están un poco molestos con él, porque no se implica".

La intervención fue todavía más clara cuando Lydia Lozano añadió que Osborne "es el que más cobra", subrayando que esa falta de esfuerzo no se justifica con su elevado caché. Según la información desvelada, el presentador y cantante no estaría preparando con seriedad sus actuaciones, no se aprendería bien las canciones y tampoco pondría demasiado empeño en parecerse a los artistas que le tocan cada semana en el famoso pulsador.

Además en ese mismo programa se emitían unas imágenes recientes de Osborne protagonizando un nuevo encontronazo con la prensa, al ser preguntado por la periodista Lali Torres. El tono del artista fue claramente hostil, llegando a soltar a uno de los reporteros un directo "¿quién te crees que eres?" cuando se le pedía una reacción.

En medio de este clima el comentario de María Patiño en el plató fue tan acertado como punzante: "Aparentemente tiene éxito, trabaja en un concurso, tiene salud y tiene un cabreo en todo lo alto...".

Cabe recordar que, hasta ahora, Bertín sólo ha ganado una gala desde que empezó la temporada. El resto de sus actuaciones han pasado sin pena ni gloria, tanto para el jurado como para el público. Algo que, unido a la información ahora revelada, alimenta aún más el malestar que, según La familia de la tele, se respira entre bastidores aunque por el momento, ni Antena 3 ni la productora Gestmusic han hecho declaraciones oficiales al respecto,