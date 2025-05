Bertín Osborne anuncia su renuncia en 'Tu cara me suena'

Bertín Osborne ha llegado con fuerza a la televisión generalista gracias a haber comenzado a participar en el popular programa de Antena 3 'Tu cara me suena'. Su fichaje ha sido una auténtica sorpresa para el mundo del corazón, especialmente porque se ha producido justo después de que el cantante haya estado en el ojo de la polémica por la paternidad con su expareja Gabriela Guillén. Pero más allá de ese revuelo, lo que nadie se podía esperar era que Bertín se fuera a convertir en uno de los grandes protagonistas de esta duodécima edición del talent musical.

Sorprendentemente Osborne ha ido ganando terreno gala tras gala, no solo por su carisma, sino por las imitaciones que ha conseguido realizar y que han dejado al jurado y al público boquiabiertos. Su actuación imitando a Kiss y el tema Rock and Roll All Nite le ha supuesto la victoria en la quinta gala: momento en el que él mismo ha confesado que le había costado “cuatro semanas en cogérselo” al ritmo y mecánica del concurso pero que ya se sentía cómodo y seguro en el formato.

Sin embargo lo más llamativo fue el anuncio que hizo justo después de su triunfo, cuadno Bertín contaba en directo su decisión de no continuar buscando la victoria en 'Tu cara me suena': “Yo llevo toda la vida en esto, muchos de vosotros estáis empezando, pero yo vengo aquí porque me quiero divertir, no vengo a ganar”, confesaba con total sinceridad. Además aprovechó para dejar claro que el premio obtenido lo iba a dedicar a la fundación de su hijo, demostrando así su lado más generoso y humano.

Dos semanas más tarde volvía a deslumbrar al jurado con una imitación de Kenny Rogers donde interpretaba The Gambler, lo que provocaba la sorpresa y admiración de miembros del jurado como Lolita Flores, que destacaba la dificultad del nivel que están presentando todos los participantes en esta edición. A pesar de su brillante actuación, Bertín insistía en que “si los que tienen que ganar son ellos” él estaba dispuesto a cederles el paso.

No todo ha sido fácil para él en el programa: el cantante confesaba entre risas que el maquillaje y los complementos, como la barba postiza que usaba para su imitación de Kenny Rogers, le habían resultado bastante incómodos. En un momento del programa Bertín bromeaba diciendo que estaba “loco por terminar, porque me pica hasta el cu…”, lo que sorprendía y dejaba sin palabras al presentador Manel Fuentes.

En la última gala el destino le asignó la imitación de Andrea Bocelli: un reto complicado por el estilo vocal y la estética del tenor italiano, quien en ocasiones ha lucido barba, lo que probablemente obligue a Bertín a volver a soportar el incómodo vello facial en próximas semanas.