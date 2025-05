Matamoros se confiesa tras su ruptura con Marta: "Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que hagas algo"

Diego Matamoros y Marta Riumbau siempre han presumido de tener buena relación a pesar de haber roto hace algunos años, Muestra de ello era que el hijo de Kiko Matamoros siguió viviendo en casa de la influencer a pesar de haber dejado de ser pareja. Algo que muchos no entendieron y llegaron a criticar y malinterpretar.

Sin embargo, hace unos meses, el hijo del colaborador televisivo decidía iniciar su propio camino alquilando un piso en el centro de Madrid donde se proponía empezar su nueva vida, Pero ahora, parece que todo ha dado un giro inesperado y es que su exnovia planea abandonar la casa que en su día compartieron por las nuevas necesidades derivadas de la crianza de su hija Julieta.

Aunque ahora, entra en juego un símbolo cargado de significado para el influencer y es que en la parecela de la vivienda hay un olivo que se plantó utilizando las cenizas de su perro, Nanuk. Pero ahora que la creadora de contendio piensa vender su casa los segidores de Diego Matamoros le han preguntado por la decisión que tomará sobre el árbol.

Ahora, Diego ha vuelto a pronunciarse sobre su relación con su exnovia y es que muchos de sus seguidores se preguntan por la última hora del hijo de Kiko Matamoros con la influencer. "Esa foto es del 17 de diciembre, nunca sabes cuándo va a ser la última vez que hagas algo", ha explicado con nostalgia de, probablemente, la última instantánea que tomó en aquella casa.

Estado de salud

Tras su estreno en La familia de la tele, Matamoros comenzó explicando que no está pasando por su mejor momento. "Llevo unos días convaleciente de una operación y además, lo que me han prohibido es hacer esfuerzos de cualquier tipo, fundamentalmente de la zona media. Entonces, bailar y mover las manos podía, pero no debería haberme doblado. Espero que mi médico no haya visto el desfile", relató.

A continuación, el colaborador añadió que se había tenido que tratar de un lipoma, es decir, un tumor de grasa benigno. "No es nada, porque se ha mandado a biopsia y no había absolutamente nada maligno", aclaró.