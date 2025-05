Del zasca a RTVE al rechazo a Broncano: los mejores titulares de la rueda de prensa de Melody 10 días después de ir a Eurovisión

Diez días después de su actuación en Basilea, Melody ha dado una esperada rueda de prensa para hacer balance de su experiencia en el Festival de Eurovisión 2025. La cantante ha mostrado orgullo por su trabajo, aunque ha reconocido que le hubiera gustado tener más control creativo y ha cargado con dureza contra algunas críticas vertidas desde la televisión pública.

Melody: "Hubiese podido hacer una puesta en escena más potente"

“Siempre todo es mejorable. A mí personalmente, por ejemplo, la puesta en escena me parece que está muy bien, pero yo personalmente hubiese podido hacer una puesta en escena mucho más potente. ¿Por qué? Porque yo como artista doy para crear lo que queráis”, explicó ante los medios. Sin embargo, recordó que tras su victoria en el Benidorm Fest, la candidatura pasó a ser responsabilidad de RTVE: “Sí que es verdad que hay que dejar claro que una vez que yo gane el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE y ellos también deciden qué es lo que quieren”.

Melody: "No he podido ser yo"

Además, Melody criticó algunos cambios impuestos durante el proceso: “La coreografía, la hemos cambiado cinco veces, cuando no hacía falta. Porque luego pasa lo que pasa, ¿me entiendes? Hay otras cosas y luego en realidad a mí de lo que más de esta candidatura, lo que menos me puede gustar, es que yo no haya podido ser y que yo no haya podido dar todo lo que yo tengo”.

Melody, sobre 'La revuelta': "No me gusta esa doble moral"

También hubo un momento para lanzar un dardo —sin citarlo— al programa 'La Revuelta', presentado por David Broncano: “Me ha dolido que algunos compañeros de la misma cadena hayan hecho comentarios despectivos hacia mi actuación. Dejé claro que no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son. Ha habido algún programa de televisión que se han reído de que yo me haya ido a mi casa a ver a mi hijo y que necesitase tiempo. No me gusta esa doble moral. No me gusta que pida un descanso y se vaya a mi cuello”.

Melody: "Se han reído desde el propio canal y de una canción que ha hecho que España se una"

Por último, la artista defendió su salud mental y reivindicó el respeto a las decisiones personales: “Por encima de todo está la salud mental y ha habido algún programa de televisión que se ha reído de mí. No hay que burlarse del puesto y del número. Se han reído del propio canal y de una canción que ha hecho que España se una”.

Melody, sobre ir a 'La revuelta': "Voy a ir a los programas donde me respeten"

De hecho, cuando se le ha preguntado a la artista si le gustaría acudir a 'La revuelta' en un futuro próximo, Melody ha comentado que "Voy a ir a los programas donde me respeten y me den mi sitio, pero siempre estoy abierta a unas disculpas"