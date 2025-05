La excuñada de El Cordobés se suma a la polémica y revela qué pasó con Vicky Martín Berrocal: "No tiene que pedir perdón"

Una de las partes más complicadas de formar parte de un proyecto audiovisual, especialmente cuando tú mismo eres el protagonista, es afrontar toda la promoción que viene antes y después del estreno. El tener que exponer la vida privada, las relacines personales y las emociones en una pantalla no solo deja a los protagonistas 'desnudos' frente al público, sino que también abre la puerta a preguntas incómodas, a interpretaciones fuera de contexto y en muchas ocasiones a malentendidos que se convierten en noticia. Esto es precisamente, lo que parece estar atravesando Vicky Martín Berrocal en plena campaña de lanzamiento de Las Berrocal, la nueva docuserie de Movistar+ centrada en su familia.

En los días previos al estreno Vicky ha tenido que enfrentar un aluvión mediático no tanto por el contenido de la serie, sino por unas declaraciones que hizo durante una entrevista promocional. En ellas la diseñadora y colaboradora de televisión hablaba sobre su vida amorosa y lo mucho que ha sufrido en el pasado, mencionando directamente su relación con el torero Manuel Díaz, más conocido como ‘El Cordobés’, con quien estuvo casada y tiene una hija en común: “Sufrí con todos, uno detrás de otro”.

Las palabras de Vicky sorprendieron no solo a sus seguidores, sino también al propio Manuel Díaz, quien confesó estar “flipado” tras escuchar esa reflexión pública sobre su antigua relación. Hasta entonces, ambos habían mantenido una relación cordial e incluso afectuosa en público, por lo que este comentario fue interpretado por muchos como un reproche inesperado.

Ante el revuelo una nueva voz ha querido aportar su visión, y no es otra que la de Rocío Martín Berrocal, hermana de Vicky y excuñada de El Cordobés que normalmente está fuera del foco mediático, pero que ha decidido romper su silencio en plena presentación de la serie familiar sorprendiendo con una postura conciliadora y llena de afecto hacia el torero: “Yo amo a Manuel de antes de estar con mi hermana”, aseguraba con total naturalidad a los micrófonos de varios medios, durante la premiere del documental celebrada el 19 de mayo en el Espacio Movistar. Rocío añadió que ni Manuel ni Vicky tienen que pedir perdón por lo vivido: “Se han cansado, han tenido una hija… si es que se aman”.

Las declaraciones de Rocío restan dramatismo al asunto y también refuerzan la idea de que, más allá de los titulares, sigue habiendo cariño y respeto entre ambas familias. Algo que la propia Vicky Martín Berrocal ha querido dejar claro también tras la repercusión que han tenido sus palabras. Reconociendo que quizás se expresó mal, ha pedido perdón públicamente a su exmarido: “Él sí me conoce y sabe que eso no fue… no, es Manuel”.

Vicky ha expliado que además que, desde muy joven, no ha sabido gestionar bien sus emociones y que eso la llevó a sufrir tanto cuando estaba con alguien como cuando se iba: “Sufría constantemente”. Y terminaba reafirmando algo que parece inamovible: su vínculo con Manuel sigue siendo esencial: “Es el padre de mi hija, es mi familia. No puedo desvincularme de eso jamás”.