Detienen 'La Ruleta' por lo ocurrido entre Jorge Fernández y Laura Moure en directo

Antena 3 ha sabido consolidar un catálogo de concursos televisivos que han marcado a generaciones, con programas emblemáticos como 'Pasapalabra' y 'La Ruleta de la Suerte y que frente al reto de audiencias que se ha planteado este año con la competición entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' asegura a la cadena unas cifras estables.

Lo que prometía ser otra alegre y rutinaria mañana en La Ruleta de la Suerte se transformó, sin previo aviso, en un momento de puro asombro. Ni letras ocultas, ni paneles girando, ni el clásico “¡me lo sé!” del público: lo que paralizó el plató fue la voz inesperada de un concursante que, sin previo aviso, desató un vendaval de copla en plena emisión.

David, que ocupaba el atril amarillo y parecía un participante más en busca de consonantes premiadas, fue invitado por Jorge Fernández a cantar algo “para calentar motores”. La petición era inocente. La respuesta, inolvidable. Con serenidad casi teatral, David eligió Soy minero, de Antonio Molina. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado.

En cuanto sonó el primer verso, el plató cambió de temperatura. Jorge, normalmente locuaz, se quedó mudo. Laura Moure, sonrisa permanente, dejó de parpadear. Y el público, acostumbrado a corear jotas improvisadas o hits de verano, guardó un silencio reverente. Era como si de pronto todos hubieran sido testigos de una aparición mística… en horario matinal.

Una copla, un concursante y un minuto eterno

David no desafinó. No dudó. No sonrió para la cámara. Simplemente cantó con el alma de quien ha vivido mil vidas y ha llorado cada estrofa. Cuando terminó, se encogió de hombros y, con la misma calma con la que alguien pide una “E” en el panel, soltó: “No me pega mucho, pero se me da bien”.

El comentario, surrealista por su humildad, arrancó una carcajada de Jorge, aún visiblemente conmocionado. Laura aplaudió como quien acaba de ver a un tenor en el Liceu. La complicidad entre ambos presentadores se convirtió en perplejidad compartida. Y mientras las redes se llenaban de vídeos y memes del “minero de la Ruleta”, David ya estaba girando la rueda. Como si no acabara de detener el tiempo con una canción.