Multa de más de 200.000 euros a Atresmedia por emitir imágenes violentas en horario infantil

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sancionado a Atresmedia por la emisión de un vídeo extremadamente violento en ‘Al Rojo Vivo’, el magacín de actualidad de laSexta. Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2023, a las 14:15 horas, cuando el programa difundió, hasta en seis ocasiones en apenas un minuto, la ejecución de un soldado ucraniano, con primeros planos, sonido real y detalles explícitos.

La CNMC considera que la cadena incumplió las normas de protección al menor, al emitir el vídeo en una franja horaria sensible sin la calificación de contenido no recomendado para menores de 18 años. En su resolución, el organismo señala que no se trata de censura, sino de una obligación legal para proteger a la infancia, apelando al principio de proporcionalidad entre libertad informativa y derechos fundamentales.

Atresmedia, por su parte, alegó que el programa ya estaba clasificado como no apto para menores de 16 años, que se había avisado de la dureza de las imágenes y que el contenido tenía un valor informativo crucial para comprender la brutalidad de la guerra. Sin embargo, Competencia entiende que esas precauciones no fueron suficientes.

La multa inicial ascendía a 221.155 euros, pero el grupo de comunicación optó por abonarla de forma anticipada en marzo de este año, lo que supuso una rebaja del 20% y dejó la sanción en 176.924 euros. Pese a ello, la resolución todavía puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional en un plazo máximo de dos meses.