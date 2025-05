El Cordobés confirma la revelación de Vicky Berrocal sobre lo que pasó en el matrimonio: "Yo también sufrí"

Por muchos años que pasen nuestra historia personal y los capítulos más importantes de nuestra vida nos siguen, a veces de forma silenciosa, como si siempre estuvieran en una especie de segundo plano. Y si no, que se lo digan a Manuel Díaz (más conocido como El Cordobés) quien ha visto cómo una etapa que creía cerrada ha vuelto a aparecer en escena tras las declaraciones de su exmujer Vicky Martín Berrocal.

La diseñadora, que está a punto de estrenar el documental Las Berrocal, donde repasa junto a su madre, su hermana y su hija algunos de los momentos más duros que ha vivido, no ha dejado indiferente a nadie al hablar de sus relaciones pasadas. Especialmente de la que tuvo con el torero, con quien se casó en 1997 y con quien tiene una hija en común, Alba.

Durante la promoción de la serie, Vicky confesaba que en su vida sentimental ha habido más sombras que luces: "Con Manuel sufrí, sufrí con todos", dijo sin entrar en demasiados detalles. Unas palabras que han hecho saltar las alarmas mediáticas y que han generado un aluvión de reacciones, entre ellas la del propio Cordobés, que no tardaba en responder desde el plató del programa Tarde AR.

"Te juro que me he quedado flipado", reconocía Manuel, visiblemente sorprendido por la frase de su exmujer. "En todos los matrimonios se sufre y se quiere... Creo que se ha sacado de contexto", añadía tratando de quitarle hierro al asunto. Eso sí, no se quedó ahí y también compartió su parte de la historia: "Yo también sufrí".

A pesar de todo, el torero ha asegurado que entre ellos siempre ha habido respeto, sobre todo por el vínculo que comparten a través de su hija: "Tenemos una hija preciosa en común", subrayaba dejando ver que, aunque el amor se terminó, supieron mantener una relación cordial por el bien de la familia.

Díaz ha querido hacer hincapié en que el cariño que hubo entre ellos fue real y que, aunque ya no compartan un proyecto de vida, guarda recuerdos agradables de esa etapa: "Llega un momento en el que te das cuenta de que no tienes cosas en común".

Con un tono conciliador, Manuel no dudaba en elogiar a su exmujer por su papel como madre y expresó su deseo de que ella también encuentre esa estabilidad sentimental que él ha logrado junto a su actual pareja, Virginia Troconis:"Si no te he hecho feliz, lo siento".