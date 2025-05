Mercedes Milá se cabrea con los directivos de Antena 3 en pleno 'Y ahora Sonsoles': "Sois unos antiguos"

El programa 'Y ahora Sonsoles' ha vivido este miércoles un momento tan espontáneo como incómodo para la dirección de Antena 3. Mercedes Milá, que acudía al magacín vespertino para ser entrevistada por Sonsoles Ónega, ha arremetido en directo contra los responsables del canal por las trabas que ha sufrido al intentar acceder con su perro Scott al plató.

La escena comenzaba con Ónega preguntando si había sido complicado meter al animal en la cadena. "He tenido que faenar un poco", respondía Milá, dando pie a que la presentadora confesara: "Fíjate que te iba a preguntar y luego digo, cállate, que estos de antena son muy difíciles". Mercedes asentía: "Sí, ni niños ni perros", ironizando sobre las restricciones de la cadena.

A continuación, la periodista se dirigía directamente a los altos cargos de la cadena: "Fíjate lo que te digo. Me voy a dirigir a los directivos de Antena 3, que no son los que eran cuando yo estaba aquí, pero esta es mi casa, así que puedo decir lo que me dé la gana. Sois unos antiguos. El pet friendly es la última moda: en restaurantes, tiendas, cafeterías, plazas... Este como es pequeñito lo meto en un cesto y ya está, pero en Antena 3 no me dejaban entrar. Suerte que han dado permiso".

Ónega zanjaba la anécdota entre risas: "Menos mal, porque si no ya veo a Alvarito o alguno de estos en la puerta con Scott esperando a que termines esta conversación". Tras el tenso arranque, ambas retomaron el tono habitual de la entrevista, aunque el dardo de Milá quedó lanzado.