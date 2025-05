Belén Esteban amenaza con abandonar 'La familia de la tele': "No me gusta ni el formato ni los temas"

Belén Esteban ha hecho temblar el plató de 'La familia de la tele' este martes al confesar en pleno directo que está planteándose abandonar el programa. “No quiero estar en este programa. No me gusta el formato. Los temas no me gustan ninguno”, soltó sin filtros la colaboradora, visiblemente incómoda.

La tertuliana explicó que ya arrastraba dudas desde el inicio del proyecto: “Tardé un mes y medio o dos meses en firmar el contrato porque no tenía ganas de seguir”. Y añadió que, aunque intenta poner de su parte, no se siente identificada con el programa: “No me reconozco y así me lo dice la gente que me quiere. Mi madre no me lo quiere decir, pero sé que es así”.

Entre bromas y críticas, también se refirió a la estructura del programa y al exceso de colaboradores en plató: “No cabemos más en el sillón, somos más que la Sagrada Familia. Lo veo a Aitor cuando hablamos de Pepi Valladares y está perdido como yo si me llevan a 'Cifras y letras'”.

La colaboradora fue más allá al reconocer que su malestar ha traspasado la pantalla: “Yo aquí no estoy bien y no quiero estar todos los días como una mierda. Llamo todos los días a David Valldeperas llorando”. Aseguró que no está acostumbrada “a hacer este tipo de televisión” y añadió: “Quiero ser lo que era. No soy lo que proyecta el programa. Quiero ser libre, porque hay cosas que quiero, pero no puedo decir. Estoy amargada. Me mataba con Laura, con Matamoros y con Patiño, y se nos iba la vida, y ahora no me pasa, aunque es muy feo decirlo”. María Patiño, intentando suavizar el momento, le recordó: “Estamos aquí por el público, pero no les estamos dando todo. Pero no voy a hundirme”.

Kiko Matamoros no tardó en reaccionar con dureza ante la actitud de su compañera. “Me parece muy poco profesional. No haberte subido a esa carroza en el desfile de la semana pasada”, reprochó en referencia al gran arranque del programa. Aun así, reconoció su propia frustración con el rumbo del espacio: “Me siento mal porque no estamos dando lo que se esperaba de nosotros. Enfrente tenemos una situación muy complicada, me siento como en la Transición española”.

El colaborador también quiso mandar un mensaje a quienes critican al programa desde dentro y fuera de RTVE: “A mí no me van a arrugar los comunicados de unos ni los de otros, ni las recogidas de firmas”. Y lanzó un dardo final a Belén: “Me parece una cobardía coger y salir corriendo. Yo sí me siento obligado a estar aquí y dar lo mejor de mí. Tengo un compromiso personal y profesional con quien nos ha dado esta oportunidad”.