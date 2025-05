Detienen 'Fiesta' tras el fallecimiento: "Es un drama"

Ana María Aldón ha vivido uno de los momentos más duros desde su entrada en el foco mediático. La diseñadora andaluza, que durante años compartió vida con el exmatador de toros José Ortega Cano, se enfrentaba este sábado a un torbellino emocional en Fiesta, el magacín de fin de semana en Telecinco, después de haber reaparecido en público. Y no sólo por los ataques recientes entre su hija Gema y el entorno de su exmarido, sino también por una pérdida familiar que la ha dejado completamente devastada.

El plató era testigo de un ambiente cargado de tensión desde su llegada. Las palabras de Gema Aldón (emitidas en el programa De viernes) no han dejado indiferente a nadie: “Ni mi madre ni yo fuimos bien recibidas en esa familia. Gloria me faltaba el respeto continuamente, es una clasista”. Esta intervención reabría viejas heridas en la ya fracturada relación entre Ana María y los hijos de Ortega Cano, especialmente Gloria Camila.

La joven influencer también señalaba que la relación entre su madre y el torero se cimentaba en circunstancias poco sólidas: “Tengo mis sospechas de que Ortega nunca ha estado enamorado de mi madre… se gustaban y como ella se quedó embarazada, pues tiraron para adelante”. Con estas afirmaciones, Gema remueve una historia que parecía cerrada, haciendo alusión incluso al vínculo sentimental entre Ortega Cano y Rocío Jurado, cuya figura, según Ana María, nunca dejó de estar presente en su relación.

En respuesta a estas declaraciones, la colaboradora quiso dejar claro en el programa que “no he sido la mujer más importante, no he sido la mujer de su vida”, aunque sí reivindicó su papel como compañera de vida y madre del hijo que ambos tienen en común, José María: “La vida nos unió y nos ha dado un hijo en común. Yo sí que valoro eso, yo creo que él también debería valorarlo”.

La jornada televisiva no se desarrolló sin sobresaltos. Durante una pausa publicitaria, Aldón también fue protagonista de un desencuentro con la periodista Paloma Barrientos, en el que aseguraba no haberse sentido respaldada. Minutos más tarde, también tuvo un tenso cruce de palabras con Nieves Herrero: “Lo que no voy a hacer es seguir absolutamente todo lo que dices porque tu palabra, para mí, no es ley”,.

La presencia de Gloria Camila como nueva colaboradora del programa, quien además ha tenido sus propios roces públicos con Ana María, hizo que muchos sospecharan que esta última había decidido ausentarse en entregas anteriores por la incomodidad que esto pudiera suponer.

Casi al borde del llanto, Ana María también confesaba que se encuentra atravesando uno de los capítulos más amargos de su vida: la pérdida de su sobrina Celia, fallecida recientemente. La diseñadora lo explicó así: “No estoy en mi mejor época, ha pasado algo muy gordo en mi familia y está siendo un drama familiar”. Días antes, ya había compartido su pesar en redes sociales, con un mensaje desgarrador dedicado a la joven: “Nos dejas con la vida rota. Vuela alto, hopinina”.

La tragedia se agrava aún más si se tiene en cuenta que este fallecimiento llega apenas unas semanas después del suicidio de su cuñada: “Cosas como estas te ponen por delante lo que de verdad importa en la vida y las prioridades”, en medio del cruce de acusaciones y polémicas televisadas, el pulso en Fiesta quedaba totalmente detenido porque, en esta ocasión, la vida golpeaba más fuerte que cualquier enfrentamiento mediático.