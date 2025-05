Isa P confirma su adiós final en la televisión: "Sigo estando nerviosa"

A veces los grandes cambios en la vida ocurren de la noche a la mañana, aunque en realidad llevan tiempo cocinándose por dentro. Pasa que incluso quienes los protagonizan se sorprenden por cómo se desencadena todo. Pero con un poco de perspectiva uno se da cuenta de que aquello que parecía inesperado era, en el fondo, inevitable. El caso de Isa Pantoja (o Isa P, como se la conoce popularmente) y su relación con la televisión es uno de esos casos que, con el tiempo, cobran todo el sentido.

La hija de Isabel Pantoja ha puesto punto final a una larga etapa televisiva que la mantuvo durante más de una década en Mediaset. Su paso por programas como 'El programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver,' 'Supervivientes' o 'GH VIP' la convirtieron en un rostro habitual de las mañanas y el entretenimiento de la cadena. Pero ahora Isa ha decidido dar un giro de 180 grados: ha dicho adiós. y lo ha hecho para embarcarse en un nuevo proyecto, 'La familia de la tele', el magacín vespertino de Televisión Española que pretende recuperar el espíritu de 'Sálvame' pero en la cadena pública.

"Me ha costado tomar la decisión del fichaje, porque estaba muy cómoda en mi otro trabajo, pero me veía un poco estancada", ha admitido Isa, en unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para nadie que siga de cerca la actualidad televisiva. Este cambio, aunque anunciado a voces en los últimos días, se confirmaba por fin durante un desfile multitudinario en la capital para presentar el programa. Isa aparecía embarazadísima, ilusionada y con una cámara digital en mano para registrar todo: "Qué subidón tengo, a ver quién me duerme", contaba horas después en sus redes. Pero siendo sincera (como ella misma decía), también estaba agotada: "Voy a caer rendida porque soy una mujer embarazada. Tengo sueño, tengo hambre...".

'La familia de la tele' supone para Isa no solo un nuevo entorno profesional sino también un cambio de aires personal. Lo asume como un reto y como una oportunidad para mostrar otros perfiles de sí misma. Según ha confesado, estaba deseando "que me viesen de repente en otros registros", y valora que RTVE apueste por "formatos muy buenos", lo cual ha sido clave para atreverse a dar el salto.

Este nuevo espacio presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, no solo incluye entretenimiento puro sino también secciones de salud, jardinería, deporte y nutrición. Un universo que le permitirá a Isa conectar con una audiencia diferente, probablemente más diversa que la que la acompañó durante años en Telecinco.

Aun así, no todo será inmediato. Su incorporación definitiva al programa se producirá tras su baja por maternidad, según ha adelantado el medio Look. Mientras tanto, su aparición estelar en el desfile del estreno ya ha dado mucho de qué hablar. Subida a una de las 14 carrozas que recorrieron Madrid, con música de su madre sonando de fondo, Isa dejó un recado muy directo a su pasado televisivo: "Sé lo importante que es tener voz propia", soltó ante los micros de una Marta Riesco que, años atrás, fue su amiga y ahora vuelve a cruzarse con ella en plató.

Las emociones se le acumulaban, como ella misma confesó en sus stories. "He tenido como muchas sensaciones juntas pero he sido súper feliz en ese momento", reconocía, visiblemente emocionada. Y aunque la decisión de dejar Mediaset no fue fácil, sí parece haber sido la correcta para ella. "Sigo estando nerviosa", decía, dejando claro que esta etapa se vive casi como una primera vez. Y es que, aunque el cambio parezca repentino, llevaba tiempo fraguándose en su interior.

Lo que viene ahora, como ella misma ha prometido, lo afrontará con entrega total. "No sé lo que me espera, pero me voy a entregar al 100%". Así Isa P no solo confirmaba su adiós a Telecinco, sino que inaugura un nuevo capítulo de su vida con la misma naturalidad con la que se despidió: sin grandes aspavientos, pero sabiendo que hay cosas que simplemente tienen que pasar.