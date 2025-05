Primeras palabras de Carlos Sobera tras detener 'First Dates': "No hace falta continuar con esto"

La labor de un presentador no siempre se limita a dar la bienvenida o a conducir el ritmo de un programa. Cuando se trata de figuras con la trayectoria de Carlos Sobera, esa función adquiere una dimensión mucho más profunda: el omunicador (que no solo está al frente de 'First Dates' sino también de otros formatos como 'Supervivientes'), ha demostrado en más de una ocasión que su papel también implica saber intervenir cuando la situación se descontrola. No es raro ver cómo, temporada tras temporada, se convierte en una especie de árbitro emocional, capaz de reconducir momentos delicados con firmeza pero sin perder nunca la elegancia.

Y eso fue, precisamente, lo que llegó a ocurrir en una de las citas más tensas que se recuerdan en el programa de Cuatro. Lo que empezó como una cena entre dos desconocidos (Ángel, entrenador personal de 36 años, y Xiomara, modelo y relaciones públicas de 35) terminaba convirtiéndose en un cruce incómodo de acusaciones, comentarios fuera de lugar y un clima tan denso que obligaba al propio Sobera a intervenir desde el control del programa.

Todo comenzó con una diferencia de expectativas porque Xiomara llegaba al restaurante con la esperanza de conocer a alguien respetuoso y sincero. Al princiapio se mostraba abierta a la experiencia y con una actitud positiva mientras que Ángel, por el contrario, dejaba claro desde el primer minuto que no creía en el amor y que lo suyo eran más los “rolletes” y que, en sus propias palabras, el amor “es un 99,9% mentira”. Aun así y a pesar de una primera impresión dudosa Xiomara intentaba mantener el tipo.

Pero la conversación fue dando giros cada vez más incómodos y cuando Ángel empezaba cuestionando el aspecto físico de su cita con comentarios tan desafortunados como preguntarle si llevaba lentillas o si sus pechos eran naturales. Xiomara (aunque visiblemente incómoda) intentaba mantener la calma, pero la situación iba empeorando cuando él comenzó a hablar con una crudeza innecesaria sobre su vida sexual sin medir ni un segundo el contexto en el que se encontraba ni el impacto de sus palabras.

La tensión fue creciendo todavía más cuando Ángel criticaba que Xiomara fumara, calificándolo como una decepción, y redobló su ofensiva volviendo al tema físico. Fue entonces cuando ella le respondía señalando su actitud agresiva y haciendo referencia al aspecto de su piel y haciendo observaciones que él interpretó como un ataque personal.

Fue entonces cuando Carlos Sobera, que seguía la cita desde fuera, decidía cortar por lo sano y entrar en escena. “¿Qué está pasando aquí?”, y tras escuchar las dos versiones se pronunciaba por primera vez y cortaba el programa por lo sano con un “No hace falta continuar con esto” que zanjaba la conversación

Más tarde en el confesionario Xiomara contaba que Ángel le había molestado “de la cabeza a los pies” y que su actitud había sido totalmente fuera de lugar.