Descubren la obligación que tienen los hijos de Kate Middleton y Guillermo: "No negociable"

Más allá de las labores diplomáticas que desempeñan las monarquías modernas, y del peso simbólico que representan para sus países, las familias reales también ejercen un papel como referentes sociales. Su forma de actuar, vestirse, relacionarse o incluso de criar a sus propios hijos es observada de cerca por millones de personas que ven en ellos modelos a seguir. La familia real británica (en especial los príncipes de Gales) se ha convertido en un ejemplo de cómo educar a los más pequeños bajo una estructura tradicional, pero adaptada a los tiempos actuales.

En el contexto de la actualida marcado por la enfermedad que han sufrido la princesa Kate Middleton y del rey Carlos III, la atención de la ciudadanía se ha intensificado todavía más si cabe sobre el día a día de los Windsor. Y ha sido precisamente una exniñera de la familia la que ha dejado al descubierto algunas de las reglas más estrictas que siguen el príncipe George, la princesa Charlotte y el pequeño Louis: hijos de Kate y Guillermo. Detalles que han salido a la luz gracias a Caroline Redgrave, quien había estado trabajando durante cinco años con los menores, y que ha compartido su experiencia en una entrevista reciente con The Sun.

Redgrave ha descrito con detalle cómo es la rutina nocturna de los niños y ha destacando que ocurriera lo que ocurriera durante el día, siempre se mantenía una estructura firme: “Un baño tibio, juegos tranquilos, cuentos y luego a la cama. Fue diseñado para ayudarlos a relajarse lentamente. La rutina era siempre la misma”. El momento del baño, según ha asegurado, era una “parte no negociable del proceso” y se trataba de un espacio sagrado dentro de la rutina diaria donde incluso los productos utilizados eran cuidadosamente seleccionados para proteger la piel de los pequeños evitando fragancias fuertes o componentes agresivos.

El uso de pantallas antes de dormir también está completamente prohibido: una decisión consciente de los príncipes de Gales, que buscan fomentar otros tipos de entretenimiento más tranquilos y educativos. En su lugar cada niño tenía su propia preferencia: mientras que George se entretenía construyendo con bloques, Charlotte prefería sentarse a leer y Louis psaba tiempo con un peluche.

La exniñera también contaba el tentempié nocturno habitual de los pequeños: una taza de leche tibia y algo ligero para acompañar, como una rodaja de banana o un pastel de arroz.

Pero las normas no se limitan solo a la vida cotidiana. Con la llegada de las fiestas navideñas otra regla ha llamado la atención del público es que los niños no pueden compartir la mesa con sus padres durante las comidas oficiales de la familia real: “los niños siempre comían en la guardería hasta que tenían la edad suficiente para comportarse correctamente en la mesa del comedor”.