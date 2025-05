Kiko Jiménez echa un pulso a Telecinco que acaba en amenaza: "A ver si te van a vetar"

Kiko Jiménez vuelve a estar de plena actualidad tras el regreso al foco mediático de Gloria Camila, su expareja. El colaborador acudió el pasado 2 de mayo al programa de Telecinco 'De viernes' para tratar este tema y durante su entrevista se emitieron vídeos suyos en los se le veía comentando su relación en 'Sálvame'. Tras el resumen de sus declaraciones, todos quisieron saber por qué siempre hablaba tanto de ella y no de otros temas, algo que prendió la llama.

"Yo estaba ahí trabajando en 'Sálvame', que era un programa que había todos los días de la semana. Eran cinco horas diarias y todos los colaboradores hablábamos de ello. Si me callo, me despiden, pero eso es lo habitual y pasa aquí y en todos los programas de Mediaset", empezó diciendo Kiko. Una simple mención al extinto programa de Telecinco sirvió para que Santi Acosta le frenase en seco: "Lo sabe todo el público, gracias".

Pero no termina ahí la cosa, porque en la tarde del 3 de mayo, Jiménez acudió a 'Fiesta' para comentar su entrevista, que le dejó un mal sabor de boca: "Fue un aquelarre de todos los colaboradores contra mí. Ni siquiera pude defenderme y tengo todo el derecho. Me insistieron bastante (para ir), al menos que me escuchen", lamentaba en directo.

No obstante, Emma García trató de quitar hierro al asunto, con poco éxito: "Mis compañeros son los primeros interesados en que hables. Sería por falta de tiempo", una afirmación con la que el novio de Sofía Suescún no parecía estar de acuerdo.

"Yo trabajaba en 'Sálvame' e iba uno o dos días a la semana y quería hablar con propiedad de según que temas que me tocaban. Y lo vuelvo a repetir Gloria Camila estuvo vetada durante tres años...", dijo el colaborador antes de que la presentadora le cortase por última vez antes de zanjar el tema. "Te voy a decir una cosa, a ver si te van a vetar a ti", le dijo de forma muy cortante, a lo que él respondió: "No tengo ningún miedo, si me tienen que vetar que me veten". Tras este tenso momento, Emma García dio paso a otro tema para relajar el ambiente en plató.