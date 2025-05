Una famosa cantante, rechazada en 'First Dates' tras confesar su infidelidad: "Puse los cuernos"

'First Dates', el dating show de Cuatro lleva nueve años siendo líder en su franja horaria. Su fórmula de éxito se basa en las situaciones curiosas, inesperadas y muchas veces surrealistas que surgen en el restaurante del amor, gracias a un casting minucioso que empareja a los solteros más peculiares del país. Uno de sus grandes aciertos es, precisamente, apostar por gente anónima: ciudadanos comunes y corrientes que realmente acuden al programa con la esperanza de encontrar el amor. Y lo cierto es que como demuestran las cifras del programa muchas veces lo consiguen.

Sin embargo de vez en cuando alguna cara conocida se anima a probar suerte en el restaurante regentado por Carlos Sobera. Eso fue lo que pasaba en una de las últimas emisiones, cuando aparecía BB Trickz: una rapera barcelonesa de 24 años que ha ganado notoriedad por canciones como Super o Soy la más mala de España. La artista llegaba al plató dejando claro desde el primer momento que no era una invitada cualquiera: “Siempre voy a ser la más mala de España”.

Durante la cita BB Trickz no dejaba a nadie indiferente. Desde el principio se mostrba muy crítica consigo misma, reconociendo que en sus relaciones anteriores el problema siempre había sido ella: “En una puse los cuernos y en otra me aburrí. Siempre soy yo el problema. Siempre la cago”. También llegó a admitir que se consideraba una persona tóxica o al menos que lo había sido en el pasado.

A pesar de declararse “muy exigente” y asegurar que exige lealtad, su definición de fidelidad no terminaba de convencer ni al presentador ni a su cita: “Soy infiel siempre que el chico no se entere, porque cuando se entera ya no confía y sufre”, una afirmación que le provocó una reacción de más que sorpresa, incredulidad, a Carlos Sobera, que señalaba claramente la contradicción.

Su cita fue Guxo, también de 24 años, cantante y productor musical de Barcelona, que no reconoció a la rapera en un primer momento. Aunque físicamente le pareció atractiva, la conversación no fluyó como esperaban. Según ella la charla fue demasiado intensa y llena de preguntas: “Parecía una entrevista de trabajo”. Él por su parte se mostraba cada vez más desconcertado por los comentarios de la artista.

El momento más polémico de la noche llegaba cuando BB Trickz compartía su opinión sobre el feminismo: “Yo creo que los hombres han nacido para servir a la mujer”, algo que dejaba completamente descolocado a su cita. Pero lo más surrealista fue cuando en mitad de la velada la rapera movió la mano para tirar intencionadamente un florero de cristal al suelo: “Yo estaba aburrida y, qué sé yo, mi mente me ha dicho que tirara el jarrón de flores. Y lo he tirado”. Aunque llegó a discupar e incluso prometió pagar el objeto roto, el gesto dejó atónito a Guxo.

Antes de terminar la cita BB Trickz todavía tuvo tiempo de lanzar otra frase para el recuerdo: “Me gustaría que mi novio se tatuase mi nombre o mi cara, me parecería una muestra de lealtad”. Una declaración que terminaba de convencer al joven de que no eran compatibles: “No tenemos nada que ver”, sentenciaba negando la posibilidad de un segundo encuentro. La rapera en cambio dijo que sí lo tendría, “porque me gusta llevar la contraria”.