Virginia Troconis, preocupada por la desaparición de sus dos hijos: "Miedo, pena, angustia, ansiedad"

Pocos sentimientos son tan intensos como los que atraviesan la relación entre madres e hijos. Más allá de la conexión biológica que puede o no existir, el vínculo materno está profundamente enraizado en una construcción cultural que lo dota de un poder casi indescriptible.

Este vínculo tan poderoso puede ser el refugio de muchas pero también la fuente de una angustia inmensa cuando por alguna razón la seguridad de los hijos se ve amenazada. Este es el caso que ha vivido Virginia Troconis recientemente, quien, a través de sus redes sociales, ha contado con gran emoción cómo vivía la desaparición momentánea de sus dos hijos menores este lunes 28 de abril.

El incidente ocurría durante el llamado 'Gran apagón': una gran interrupción en el suministro eléctrico que afectó tanto a España como a Portugal dejando a millones de personas sin electricidad y sin comunicación. Este fallo en el sistema eléctrico sin precedentes alteraba las conexiones, y por un instante, muchos ciudadanos perdieron el contacto con sus seres queridos. Como muchos otros, Virginia Troconis, vivía este hecho con gran preocupación y narraba en su cuenta de Instagram el angustioso momento en que no pudo encontrar a sus hijos.

A través de sus stories en Instagram, Virginia compartío con sus seguidores las emociones que la invadieron durante aquellos minutos de incertidumbre. En su relato, expresó con sinceridad lo que había sentido: "Miedo, pena, angustia, ansiedad". Palabras reflejan el pavor que toda madre puede experimentar cuando algo pone en riesgo la seguridad de sus hijos.

Aunque el corte de energía fue momentáneo y la situación finalmente se resolvía sin incidentes, el terror de no saber dónde están, de no poder comunicarte con ellos, es un temor universal entre los padres.

Este tipo de situaciones aunque causadas por eventos fuera de control, nos recuerdan lo frágil que puede ser nuestra conexión con quienes más amamos. La ansiedad de Virginia no fue solo por el corte de energía o la falta de comunicación, sino por esa sensación de impotencia cuando el lazo materno parece no ser suficiente para proteger a los pequeños en momentos tan inciertos.