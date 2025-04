Detienen 'First Dates' tras lo ocurrido en directo: "Me parece muy agresivo"

Aunque el papel de los presentadores de televisión suele centrarse en hacer brillar a los participantes y conectar con la audiencia a través del carisma, hay momentos en los que deben tomar decisiones firmes para garantizar el respeto y el bienestar de quienes participan en el programa. Eso es exactamente lo que ha tenido que hacer recientemente Carlos Sobera en First Dates, tras una cita que rápidamente se transformó en un incómodo enfrentamiento.

La emisión, que prometía ser una más dentro del exitoso formato de citas de Cuatro, acabó protagonizando uno de los momentos más tensos de la temporada. Xiomara, una dominicana de 35 años residente en Eibar, acudía al restaurante con ilusión por encontrar a alguien que encajase con sus valores: "un hombre que me cuide, que sea educado y sincero". Pero su encuentro con Ángel, un entrenador personal de 36 años procedente de Barcelona, fue cualquier cosa menos romántico.

Desde el primer instante, las impresiones no fueron buenas. Él, nada más verla, dejó claro ante las cámaras que no sentía atracción por ella, y lo hizo con una crudeza innecesaria, destacando aspectos físicos de forma despectiva. Xiomara, por su parte, también reconoció que no había conexión, pero decidió darle una oportunidad... al menos hasta que comenzó la conversación.

La cita fue en descenso constante. En un momento dado, Ángel preguntaba a su acompañante si sus pechos eran naturales, una cuestión que evidentemente incomodóa Xiomara: "En la vida he visto una persona tan difícil de llevar y tan maleducada", comentaba más tarde. A lo largo de la cena las frases fuera de lugar fueron en aumento, con él hablando de sus conquistas pasadas, de su falta de fe en el amor, y lanzando juicios continuos sobre el físico y las costumbres de su cita.

El detonante final llegaba cuando él descubría que ella fumaba. Su rechazo fue inmediato y a pesar del ambiente ya enrarecido, Ángel volvió a hacer un comentario sobre su escote que terminó por encender los ánimos. Xiomara le reprochó su actitud, calificando sus comentarios de agresivos y fuera de lugar: "Me parece un poco ridícula la cita, se trata de hablar de amor y has venido con una actitud irrespetuosa. Me pareces superagresivo y creo que no eres Brad Pitt".

La discusión fue escalando hasta que ambos comenzaron a lanzarse reproches personales. Él la acusó de ir "como una diva", y ella le respondió señalando su falta de respeto y empatía. Fue entonces cuando el equipo del programa decidió intervenir y Carlos Sobera se acercó a la mesa para frenar la situación.

"¿Le has faltado el respeto?", le preguntó Sobera directamente a Ángel. Tras escuchar las versiones de ambos, el presentador tomaba una decisión poco habitual: detener la cita y darla por finalizada. "No hay ningún tipo de empatía entre los dos. Es una relación imposible, no hay feeling y lo estáis pasando fatal", explicaba antes de invitarles a abandonar el restaurante.