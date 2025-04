Manuel Baqueiro: "Hay que asumir que mucha gente me asociará siempre al Marcelino de 'Amar es para siempre'"

Atresmedia ha estrenado recientemente ‘Perdiendo el juicio’, un nuevo procedimental ambientado en el mundo de los abogados, donde Elena Rivera interpreta a Amanda Torres, una abogada que padece TOC. Con motivo de este estreno, YOTELE ha podido hablar con Manuel Baqueiro y Miquel Fernández, los protagonistas que acompañan a Rivera en la ficción, y que nos cuenta los secretos de este y otros proyectos que tienen abiertos.

YOTELE: ¿Que nos podéis contar de vuestros personajes y cómo encajan en la vida de Amanda Torres en la historia de la serie?

MANU BAQUEIRO: Mira, mi personaje es Gabriel Ochoa. Es un abogado venido a menos, pero con mucho talento y que intenta rehacer su vida. Y como es un caos absoluto, la manera de rehacerla es agarrarse al trabajo como salvavidas. Y ese salvavidas en parte también lo encarna un poco Amanda Torres, que también se ha visto caer al fango y ha tenido un problema a través del TOC. Ha perdido su trabajo y nadie la quiere contratar y ahí aparezco yo para llevármela a mi bufete. A partir de ahí se establece una relación que no podemos anticipar mucho de qué tipo, pero sí que hace que condicione mucho tanto la vida de Gabriel como la de Amanda y por ende también la de César.

MIQUEL FERNÁNDEZ: Mi personaje es César Castillo y es un tipo un poco la antítesis del personaje de Manu. Un tipo que le va muy bien, triunfador, tiene un bufete que es de los mejores del sector y, obviamente el principio de la serie se plantea como Amanda y César son marido y mujer y enseguida hay un lapsus de tiempo y están separados. Y a partir de ahí yo creo que de alguna manera César, aunque está rehaciendo su vida con otra persona que es Dafne Fernández, yo creo que siempre ha estado y sigue estando enamorado de su mujer.

Y: ‘Perdiendo el juicio’ tiene un equilibrio entre drama y comedia, ¿cómo se encuentra ese tono dentro de la serie?

M. B.: Pues es una pregunta interesante porque realmente yo creo que ahí era un poco el desafío. Con los visionados que hemos podido hacer yo creo que estoy muy contento con el resultado en ese sentido porque camina en una fina línea, por así decirlo, en la que, igual que es una serie “feel good”, muy familiar y para ver todos y entretenernos, tiene sus puntitos, sus momentos, sus personajes un poco más cómicos, sin pasarse para nada y sin traicionar el espíritu de drama que tiene la serie y en la que camina también. Pues eso ha sido buscarlo mucho, yo creo que con los directores y con los guiones que se ha trabajado mucho en eso, entonces yo creo que era un desafío y que está bastante logrado ese punto intermedio.

Y: Hemos visto muchas series de juicios, sobre todo en Estados Unidos, en España quizás es un género más inexplorado, pero ¿qué diferencia hay entre ‘Perdiendo el Juicio’ y otras series sobre ese mundo legal que hemos visto antes?

M. F.: No es muy glamuroso el mundo del juicio en España, quiero decir. Es más real, es más ‘toco con los pies en el suelo’, ¿no? O sea, yo creo que cuando íbamos al set y un día tocaba aquí, otro día tocaba allí, porque obviamente no había ningún plató, era todo exteriores y todo localizaciones reales, era muy frío, Entonces, en otra película americana o inglesa o tal, de repente todo es como un espectáculo, entonces aquí era muy poco show. Y claro, yo creo que en esta serie, aparte de los juicios, lo importante son los casos rocambolescos que hay, las diferentes cosas que pasan, que en realidad es tremendo, porque superan mucho a la ficción. Hay casos que dices, ¿cómo es posible que esto haya pasado de verdad? Y sí, sí, ha pasado de verdad, luego se ficcionan y tal, pero realmente es impresionante, porque hay cada caso increíble.

Y: ¿Cómo ha sido trabajar con Elena todo este tiempo en la serie?

M. B.: Muy bien, es una compañera estupenda, una maravillosa actriz, muy generosa, muy meticulosa, y es un gusto. Yo creo que los dos que estamos aquí nos encanta nuestro trabajo y nos lo tomamos muy en serio, y me gusta que la gente con la que te toca tengan la suerte de que se lo tomen con la misma seriedad y profesionalidad, y ahí si me dices de mis top de gente con la que sé que son profesionales como la copa de un pino, tanto Miguel como Elena están ahí. Era un gusto llegar con los deberes hechos y luego a partir de ahí jugar y crear. Yo creo que somos gente que nos encanta trabajar y Elena es una de ellas.

M. F.: Sí, lo mismo digo, es una tía increíble, una persona maravillosa y una actriz espectacular.

Y: Manu, tú estuviste muchos años formando parte de una serie que ha acompañado a muchas generaciones como es ‘Amar es para siempre’, y que en principio también suponía como una estabilidad laboral. ¿Cómo has vivido el final de la serie y tener que incorporarte de nuevo a ese mundo laboral en el que durante muchos años no tuviste que entrar?

M. B.: Pues mira, está siendo una transición bastante sana y bastante buena, estoy bastante contento. Me ha dado tiempo a estar en ‘¿A que estás esperando?, a rodar ‘Perdiendo el juicio’, a estar candidatos y casi llevarnos el Goya con ‘El trono’ que protagonizaba yo de Lucia Jiménez, ahora estoy disfrutando en ‘Tu cara me suena’, sigo con teatro en los Luchana. Es evidente hay que hacer una transición de cuando estás tanto tiempo en una serie con un personaje. Ese personaje yo creo que siempre va a estar ahí, hay que asumirlo, que mucha gente me va a asociar con el Marcelino de ‘Amar es para siempre’, pero eso no está reñido con que sigas currando y puedas ir poco a poco siguiendo un camino diferente. Muy contento, muy contento por cómo van las cosas, tocamos madera.

Y: Recogiendo esto de ‘Tu cara me suena’ que me decías, tienes a un gran experto al lado, que ganó la sexta edición del concurso. No sé si, Miquel, le puedes dar algún consejo a Manu.

M. F.: No me gusta dar consejos. Cimplemente ya se lo he dicho “off the record”, detrás de las cámaras, que disfrute, que se lo pase bien. Es un programa para disfrutar, para pasarlo bien, para reírte y sobre todo la gente que lo hace posible es estupenda. Siempre lo digo, a todo el mundo que va o todo el mundo que tiene dudas, yo le digo ‘ve, ve porque te lo vas a pasar fantástico, te lo vas a pasar muy bien’.

M. B.: La verdad es que ya hemos empezado las grabaciones, ya se ha hecho oficial y estoy disfrutando mucho, el listón de Miquel es insuperable, porque es un pedazo de actor y un pedazo de cantante, pero yo voy a poner mi granito de arena, mi esfuerzo, mi trabajo y a disfrutarlo mucho y ya lo estoy haciendo, la verdad es que es un gusto estar ahí.