Sandra Barneda se echa a llorar en directo tras lo ocurrido: "Muy roto"

Los verdaderos protagonistas de los grandes realities suelen ser los concursantes, aquellos que como Montoya o Anita se exponen a la audiencia en situaciones extremas o emocionalmente intensas. Sin embargo figuras como Sandra Barneda, Roberto Leal o Carlos Sobera han logrado establecer una conexión profunda con el público que va mucho más allá de su papel como presentadores gracias a su naturalidad y cercanía, que han hecho que sus seguidores no solo se interesen por su trabajo, sino también por sus vidas personales y las decisiones que toman.

Sandra Barneda es un claro ejemplo de cómo un presentador puede generar empatía con la audiencia. La comunicadora no solo se ha ganado el cariño de los espectadores con su labor en programas como 'La isla de las tentaciones' o 'Supervivientes', sino que en momentos clave ha mostrado su lado más humano. Y cuando una persona tan conocida se abre en canal delante de millones de personas, el impacto es aún mayor.

Barneda ha participado recientemente en 'Universo Calleja': el programa de aventuras de Jesús Calleja en el que varios rostros conocidos se embarcan en experiencias extremas. En esta ocasión la presentadora ha viajado a Nepal junto a otros personajes populares como Ágatha Ruiz de la Prada, Antonio Orozco O Carlos Latre. Durante el tiempo que ha pasado allí no solo ha vivido momentos de adrenalina pura (como lanzarse por la tirolina con más pendiente del mundo) sino que también ha compartido reflexiones muy personales que han dejado huella en la audiencia.

Uno de los temas que Barneda aboradaba con Calleja fue 'La isla de las tentaciones': el exitoso reality que lleva presentando desde su segunda edición. Entre sus confesiones revelaba el momento más impactante que ha vivido en el programa: el desmayo de una concursante tras ver imágenes de su pareja besándose con otra persona. “Saben a lo que van, pero no puedes controlar las emociones, el impacto siempre va a ser nuevo”, explicaba Barneda, dejando claro que, aunque sea un reality show, las emociones que se viven son completamente reales.

Además la periodista también desvelaba en qué reality le gustaría participar si se diera la oportunidad. A pesar de haber presentado varias ediciones de 'Supervivientes', confesaba que este sería el programa en el que le encantaría concursar si algún día decidiera retirarse de la televisión: “El hecho de que no comas, con esas tormentas inhóspitas, pescando, aunque no tenga ni idea... Me gustaría vivirlo desde dentro”.

Sin embargo lo más emotivo de su paso por 'Universo Calleja' llegaba en su despedida. Sandra Barneda, que había comenzado la aventura con el “corazón muy roto”, como ella misma contaba no conseguía contener las lágrimas al decir adiós a la experiencia. La presentadora, que ha atravesado un momento personal difícil tras la muerte de su sobrino, encontraba en este viaje una oportunidad para sanar: “Creo que esto es un ejemplo de la vida, hay que seguir y atravesar el sufrimiento y encontrarte seres maravillosos”.

Antes de marcharse Barneda quería dedicar unas palabras al propio Jesús Calleja, que se convirtió en un gran apoyo para ella durante el viaje: “Para mí eres uno de mis ángeles".