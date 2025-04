Primeras palabras de Sandra Barneda sobre su retirada de la televisión: "Me gustaría ir..."

Sandra Barneda se ha consolidado como una de las presentadoras más carismáticas de la nueva generación de Telecinco: con su estilo cercano y su forma de conectar con el público, se ha convertido en un rostro imprescindible de los realities de la cadena. Sin embargo en una entrevista que ha dado recientemente, la periodista ha hablado con una sinceridad poco habitual sobre su relación con la televisión, su futuro profesional y hasta su posible retirada.

En el podcast 'Entre el cielo y las nubes' de Laura Escanes, Barneda ha hecho un repaso por su trayectoria y ha recordado un momento clave que marcó su carrera: su relación con Paolo Vasile, el que fuera consejero delegado de Mediaset.

La presentadora ha confesado que tras rechazar la primera edición de 'La isla de las tentaciones', el directivo la "castigó" durante un año y medio sin apenas proyectos. Aquel tiempo sin apenas trabajo le hizo replantearse muchas cosas, pero, paradójicamente la llevaba a convertirse en el rostro principal del programa cuando Mónica Naranjo dejaba el formato.

Su reciente participación en Planeta Calleja ha sido una experiencia intensa. La presentadora viajó a Nepal con Jesús Calleja, un reto físico y emocional que le permitió reflexionar sobre su vida y carrera. Fue precisamente en este programa donde, después de una exigente ruta de trekking, terminaba derrumbándose en lágrimas. Un momento de vulnerabilidad que mostraba otra cara de la Barneda que el público está acostumbrado a ver.

Por supuesto también hubo tiempo para hablar de 'La isla de las tentaciones', un reality que, según ella misma admite nunca imaginaba que se llegaría a convertir en un fenómeno global. Sus reacciones en las hogueras y momentos como el ya mítico “Montoya, por favor” han trascendido la televisión y se han convertido en memes virales en todo el mundo.

Pero quizás lo más llamativo de su charla ha sido su reflexión sobre el futuro. Aunque no ha anunciado una retirada inminente, sí ha dejado caer que, sí ha confirmado que "si me preguntas a qué reality iría, sin duda, Supervivientes" y ha explicado que "el hecho de que no comas, con esas tormentas inhóspitas, pescando, aunque no tenga ni idea" le han llevado a tener claro que "si en algún momento me retirara de la televisión" el de Honduras "sería el reality al que me gustaría ir".