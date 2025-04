La gran transformación de Mayo, uno de los concursantes más carismáticos de 'OT'

La vida de Álvaro Mayo ha cambiado por completo desde que hace año medio participó en 'Operación triunfó'. El joven, que ya se dedicaba a la música antes de su paso por el concurso, dio sin embargo un falto cualitativo importante, dejando atrás la orquesta en la que cantaba para sacar sus propios temas y protagonizar conciertos en solitario que siempre están abarrotados.

El artista ha sido capaz en estos meses de valorar todo lo que ha vivido con perspectiva y trazar el camino que le gustaría recorrer en el futuro. De entrada, ha decidido adoptar Mayo como nombre artístico y ya prepara nuevo trabajo musical, que verá la luz en los próximos meses.

"Estamos preparando el segundo disco, la cosa ya tiene bastante forma y queda muy poquito para terminarlo. Estoy muy contento porque me quedan algunas actuaciones y ya luego empalmamos con los festivales", nos cuenta en un descanso de su participación en Nevalia, el gran evento musical de invierno de Ron Barceló.

Indudablemente, su paso por 'OT 2023' le cambió y mucho: "La vida ahora es muy diferente, lo que me ha hecho cambiar un montón como persona. He madurado y he aprendido a tener disciplina y responsabilidad en el trabajo. Siempre he sido responsable, pero solo me dedicaba a quedar con mis amigos y estudiar. Hacía música, porque tocaba en una orquesta. Pero solo era una parte de mi vida y ahora es 100% trabajo. En la Academia aprendí muchísimas cosas, pero sobre todo que cantar es también interpretar. Y eso fue gracias a Abril Zamora".

"La verdad es que recuerdo 'OT' como una experiencia muy guay. Había mucha inocencia e ilusión en mí y en mis compañeros, era un poco como un campamento. Ahora que ha pasado el tiempo, te puedo decir que me llevo genial con todos, aunque vivo con tres de ellos en el mismo piso, con Bea, Salma y Omar. Les adoro a todos pero yo soy muy independiente y voy a lo mio. Estoy concentrado en mi carrera y a veces hasta mi madre me echa la bronca, porque la llamo menos de lo que debería".

Más allá de su trabajo a nivel discográfico, Mayo no descarta explorar otras vertientes de su profesión: "Los musicales son muy duros, son muchas horas de trabajo y mucho de mantener la voz, que eso se me da fatal. Pero no lo descarto, soy una persona que estoy muy abierta a todo. También estoy abierto a ir a otros concursos como 'Tu cara me siena'. Si llegado el momento lo podemos cuadrar, estaría encantado. Y también Me gusta mucho el mundo de la moda, pero no me veo en 'Maestros de la costura (Risas)".