Primeras palabras de Terelu Campos sobre el tratamiento de Alejandra Rubio: "Ha sufrido muchísimo"

La familia Campos es sinónimo de televisión en España. Desde hace décadas los miembros de este clan han sido protagonistas de titulares, debates y controversias en el mundo del corazón. Con una exposición mediática constante cada movimiento, cada decisión y cada palabra dicha por Terelu Campos, Carmen Borrego y, más recientemente, Alejandra Rubio, han sido analizados al detalle y puestos bajo la lupa del escudriño público.

Este nivel de atención es una carga que no cualquiera puede soportar con facilidad y el peso de la fama ha pasado factura a todas ellas en distintos momentos. Tanto Terelu como Carmen Borrego han tenido que lidiar con críticas feroces y situaciones difíciles en televisión. Y como era de esperarse la nueva generación de la familia no se ha librado de esta dinámica. En particular los hijos de ambas, José María Almoguera y Alejandra Rubio han tenido que vivir sus propias batallas personales dentro y fuera de la prensa.

En el caso de Alejandra Rubio, la presión mediática se volvió mucho más intensa desde que hizo pública su relación con Carlo Costanzia. La noticia de su romance, que en su momento generaba reacciones divididas, se convirtió en el centro de polémica. Poco después la joven anunciaba su embaraz: algo que volvía a desencadenar críticas y especulaciones. Tras esto la situación no mejoraba despuçes del nacimiento de su hijo el pasado diciembre, ya que su relación con Costanzia y su papel como madre han seguido siendo motivo de debate público.

Recientemente Alejandra Rubio contaba que toda esta presión la había llevado a buscar ayuda profesional: "Sufrí mucho cuando se hizo pública nuestra relación na parte de mi entorno cercano no comprendía mi relación, y eso me afectó mucho. Lo estoy tratando en terapia. Se han dicho muchas cosas...", explicaba en 'Vamos a ver'.

Terelu Campos, quien ha sido desde siempre uno de los pilares fundamentales para su hija, ha confirmado el duro proceso que ha atravesado Alejandra y la importancia del apoyo incondicional en momentos complicados. Durante su última aparición en ¡De Viernes!, la colaboradora ha hablado por primera vez sobre la situación emocional de su hija y reconoció el sufrimiento que ha vivido: "Yo he visto a mi hija sufrir muchísimo. Yo siempre he estado ahí, pero no voy a hablar de nada que ella no quiera hablar. La he visto sufrir muchísimo, y llorar muchísimo".

A pesar de las dificultades parece que Alejandra y Carlo Costanzia han logrado salir adelante y se encuentran en una etapa más estable de sus vidas. Además Costanzia ha conseguido recientemente la libertad total, lo que les permite mirar al futuro con mayor tranquilidad. Terelu, por su parte, también ha expresado su agradecimiento hacia Carlo, asegurando que es "un padrazo y una estupenda pareja".