Alejandra Rubio y Carlo Costanzia toman la decisión definitiva 5 meses después de tener a su primer hijo

Alejandra Rubio está atravesando uno de los momentos más difíciles e intensos de su vida tras convertirse en madre. El pasado diciembre de 2024 la hija de Terelu Campos daba a luz a su primer hijo, el pequeño Carlo, fruto de su relación con el italiano Carlo Costanzia. Sin embargo lejos de ser un periodo tranquilo y de adaptación, la influencer ha tenido que lidiar con la presión mediática desde el anuncio de su embarazo: algo que la ha llevado a tomar decisiones drásticas para proteger su bienestar y el de su hijo.

Durante los meses previos al nacimiento de Carlo Alejandra denunciaba en múltiples ocasiones el acoso constante de la prensa, que no solo seguía cada uno de sus movimientos, sino que también especulaba sobre su relación con Carlo Costanzia y su futuro como familia.

Esta situación afectaba gravemente a su estado de ánimo y a su salud mental y fue la razón por la que tomaba la determinación de mantener la intimidad de su hijo fuera del ojo público: "No quiero que se convierta en un personaje mediático solo por ser nuestro hijo",explicaba en recientes declaraciones más recientes a Europa Press.

A pesar de esta decisión la influencer ha decidido compartir con sus seguidores pequeñas pinceladas de su nueva vida como madre: desde la preparación del cuarto del bebé hasta algunos momentos de su embarazo, Alejandra ha ido mostrando fragmentos de su experiencia sin revelar en ningún momento el rostro del pequeño. Una de las imágenes más significativas fue la que publicó a modo de resumen de su 2024, en la que aparecía en el hospital, poco antes de dar a luz, mostrando parte de su experiencia en el parto sin exponer a su hijo.

Cinco meses después del nacimiento de Carlo, la pareja ha tomado una decisión definitiva que refuerza aún más su postura de preservar la privacidad del bebé: no habrá fotos ni vídeos públicos de su hijo en ninguna plataforma. Esta medida, según fuentes cercanas, responde a su deseo de que sea el propio niño quien decida en el futuro si quiere formar parte del mundo mediático o no. De esta manera, Alejandra y Carlo Costanzia siguen la misma línea de otros famosos que han optado por proteger la identidad de sus hijos en un entorno cada vez más expuesto.

Además la joven ha dejado claro que su vida privada no está en venta. Si bien en un principio se especulaba con la posibilidad de una exclusiva sobre el nacimiento del pequeño o incluso una futura boda que generara grandes ingresos para su familia, Alejandra ha sido contundente: "No, ahora mismo no. Que no, que no. Yo ahora tengo muchas cosas en la cabeza, él también y estamos fenomenal. No hacen falta ciertas cosas".

Esta postura ha supuesto un duro golpe para su entorno, especialmente para su madre, Terelu Campos, y el resto del clan, que veían en la posible boda un resurgir económico y mediático. Sin embargo Alejandra ha tomado la decisión de poner poer delante su tranquilidad y la de su hijo por encima de cualquier interés externo. Mientras tanto sigue compartiendo contenido en redes sociales, aunque siempre cuidando hasta el más mínimo detalle para proteger la intimidad de su primogénito.