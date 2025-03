Choque en directo entre Risto y Marina Rivers por el caso Dani Alves: "Es una aberración decir que la presunción de inocencia no puede prevalecer"

Nuevo encontronazo en 'Todo es mentira'. Esta vez, el cruce ha sido entre su presentador, Risto Mejide, y la recién incorporada Marina Rivers, que no ha dudado en alzar la voz para defender uno de los pilares del sistema judicial: la presunción de inocencia.

Todo comenzó cuando el programa emitió unas polémicas declaraciones de María Jesús Montero. La ministra aseguraba que “es vergonzoso que la presunción de inocencia esté por encima de una denuncia de una mujer”, lo que generó un intenso debate en plató. Rivers, visiblemente molesta, fue tajante: "Como estudiante de Derecho, puedo asegurar que es una aberración decir que la presunción de inocencia no puede prevalecer".

Lejos de quedarse en un análisis legal, la influencer vinculó sus palabras con el caso de Dani Alves: "Es verdad que parece que hay que estar muerta para que te crean. Las violaciones se hacen en la intimidad", apuntó. Pero en ese momento Risto intervino para frenar su argumento: "Yo entiendo que quieras dar ese discurso, pero no es en lo que estamos. Nadie ha dicho nada de la sentencia de Dani Alves".

La tensión fue en aumento. Rivers no reculó: "Aquí nadie está defendiendo a Dani Alves. Pero estamos diciendo que una vicepresidenta primera del Gobierno no puede decir algo así". Y cerró su intervención dejando clara su postura: "La declaración de ella no va a quitar la presunción de inocencia. Es un derecho fundamental".