Primeras palabras sobre la relación de Kiko Rivera y Laura Cuevas: "Un apoyo"

Esta temporada de 'Supervivientes' está siendo, sin duda, más impactante que nunca. La llegada de Montoya Manuel y Anita ha causado un auténtico revuelo, pero si hay algo que realmente ha dado de qué hablar en los últimos días es el conflicto abierto de Laura Cuevas, quien se encuentra participando en la edición de este año del famoso reality.

Laura Cuevas, conocida por su participación en GH VIP en 2015, se ha convertido en una de las caras más comentadas de 'Supervivientes'. La exconcursante de Guadalix de la Sierra (que saltó a la fama por su participación en el reality de Telecinco) está ahora en Honduras con un propósito claro: hablar sobre su pasado y las historias de la famosa finca de Cantora que nunca antes había desvelado.

Uno de los temas que más ha generado polémica es la relación que Laura mantuvo con Kiko Rivera: el hijo de Isabel Pantoja. Durante su participación en GH VIP, Laura ya dejaba entrever que había vivido en Cantora durante varios años, lo que originó varias especulaciones sobre si había existido algo más allá de la amistad entre ella y Kiko Rivera. Muchos de sus compañeros y la audiencia se hicieron la misma pregunta sobre si llegó a haber algo entre ellos.

Sin embargo Laura ha querido aclarar este punto en su paso por Supervivientes y lo ha hecho de manera contundente. Según sus palabras su relación con Kiko Rivera no fue nada más que una amistad, una relación de apoyo: "Yo no me enrollé con Kiko Rivera. Si lo hubiera hecho, lo habría dicho. Yo no me lo callo, no me importa. Jamás en la vida Kiko me ha mirado con esos ojos ni yo a él. Yo estaba sola en Cantora y para mí él era un apoyo" confesaba Laura, dejando claro que no había ningún tipo de romance entre ellos, como algunos medios habían sugerido.

Por su parte Kiko Rivera también quiso salir al paso de las especulaciones. En una intervención en Telecinco, el hijo de Isabel Pantoja explicaba que la relación con Laura nunca había sido tan cercana como ella había querido mostrar: "Era la hija del mayoral y tenía relación con ella porque era la hija de unos trabajadores. La trataba muy bien, pero no era mi familia".