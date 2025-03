Locura en 'La Ruleta': se llevan el máximo premio valorado en 15.850 euros

'La Ruleta de la Suerte' acaba de confirmar un cambio de horario que lo llevará también al horario nocturno. Con este movimiento, el programa de Antena 3 busca ampliar su público más allá del mediodía, franja en la que lleva acompañando a los espectadores desde hace décadas.

En España son muchos quienes lo ven mientras comen y justo antes de los informativos, pero ahora el objetivo es conquistar a una audiencia diferente y ofrecer entretenimiento en otro momento del día.

Este cambio ha generado curiosidad entre aquellos que nunca lo han seguido con frecuencia, que ahora se preguntan cuáles son los premios que ofrece el concurso y cuándo fue la última vez que alguien se llevó el gran botín.

A diferencia de 'Pasapalabra', donde los botes pueden superar el millón de euros (actualmente, Manu y Rosa se disputan 1,4 millones), en 'La Ruleta de la Suerte' las cantidades son más modestas pero igualmente emocionantes.

El premio más codiciado del programa es un coche, que se entrega solo en contadas ocasiones. La última afortunada en conseguirlo fue Sara: una concursante que protagonizó uno de los momentos más vibrantes de la temporada cuando apostó por las consonantes "c", "n" y "l" junto con la vocal "e" para resolver el panel "Tres sinónimos" y en menos de cinco segundos, daba con la respuesta correcta: "Lentes, gafas y anteojos" asegurándose la victoria y destapando el premio en el sobre.

Jorge Fernández, como de costumbre, alargó la tensión hasta el último instante y cuando finalmente desveló la tarjeta, todo el plató explotaba en aplausos y gritos: "¡Era el coche! ¡Yo creo que estoy soñando y en algún momento me voy a despertar!", exclamaba Sara, incrédula, mientras que tocaba el volante del vehículo como para asegurarse de que era real. Pero no, no era un sueño: el coche era suyo.

El modelo que se llevó es un Skoda Fabia: un compacto valorado en 15.850 euros con financiación. Es el premio más importante que ofrece el concurso, y aunque en esta ocasión fue en color azul, normalmente se entrega en rojo. Este coche se ha convertido en un símbolo del programa, que a lo largo de los años ha colaborado con diferentes marcas antes de decantarse por Skoda.