Exigen la expulsión inmediata de Anita Williams tras lo ocurrido en 'Supervivientes': "Haciendo trampas descaradamente"

Anita Williams ha saltado a la fama en los últimos meses como uno de los rostros más mediáticos de Telecinco, tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. Junto a Montoya y Manuel, la exnovia de este último se ha convertido en una de las grandes protagonistas del triángulo amoroso más viral de la última temporada. Su participación en el reality ha conquistado sin ambages la atención del público, generando altas cifras de audiencia y un impacto considerable en redes sociales.

Aprovechando esta notoriedad la dirección de la cadena ha decidido contar con ellos en la nueva edición de 'Supervivientes 2025', confiando en que su presencia seguiría enganchando a los espectadores. Sin embargo, la reciente polémica que ha envuelto a Anita está poniendo en duda su futuro en el programa y desatando una ola de peticiones para su expulsión inmediata.

La relación de Anita con la audiencia de 'Supervivientes' había sido positiva en un principio. Desde su llegada a Honduras la concursante demostró tener una gran capacidad física, destacando en las pruebas de recompensa y líder, lo que le valió ser considerada una de las favoritas.

Piden la expulsión de Anita

Sin embargo la situación cambió drásticamente tras un incidente en la última gala del programa: en una de las pruebas de recompensa, mientras los concursantes se enfrentaban para conseguir una fuente de espaguetis, Anita fue reprendida en vivo por la presentadora Laura Madrueño. Las cámaras captaban cómo la concursante utilizaba un agujero en el palo en el que debía mantenerse, algo expresamente prohibido en las normas de la prueba. Laura, que estaba atenta desde la orilla, tuvo que llamarle la atención: "Anita, cuidado con los dedos. No se pueden apoyar los dedos en los agujeros".

Este gesto fue suficiente para que los seguidores del programa comenzaran a alzar la voz. Muchos comenzaron a sospechar que este no había sido un incidente aislado y que Anita podría haber recurrido a tácticas similares en otras pruebas previas. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios críticos hacia la concursante, acusándola de hacer trampas de manera descarada. "Anita haciendo trampas, da igual cuando lo leas, encima la organización no para de protegerla", "Esta es Anita, normal que las pruebas las gane, ahora queda más claro", o "Anita haciendo trampas descaradamente, pero no hay descalificación ni penalización", fueron algunos de los mensajes que circularon en Twitter y otras plataformas.

El incidente no terminaba ahí. Más tarde, también se conoció que Anita había guardado trozos de coco en su bolsillo sin informar a sus compañeros, lo que generó aún más indignación. Aunque se mostró arrepentida por su acción, diciendo que "siempre hago las cosas sin pensar, sin ver las consecuencias", la respuesta de sus compañeros fue tajante: no estaban dispuestos a perdonarla. Incluso llegaron a llamarla "rastrera", expresando su decepción por lo sucedido.

La situación ha desatado una avalancha de críticas que piden la expulsión inmediata de Anita Williams de Supervivientes 2025. La audiencia considera que no se puede permitir que alguien haga trampas de manera tan evidente, especialmente después de que la propia organización del programa haya tenido que intervenir para llamarle la atención en directo. Aunque hasta el momento no se ha tomado ninguna medida formal contra la concursante, la presión de los fans está siendo cada vez más fuerte.

Cabe recordar que Anita Williams llegó a Supervivientes 2025 con una ventaja considerable gracias a su paso por 'El Conquistador', un reality de supervivencia mucho más exigente que Supervivientes, en el que demostró su gran nivel físico. Esto la convirtió en una de las grandes favoritas, pero también la puso en el ojo del huracán, ya que muchos comenzaron a sospechar que su éxito en las pruebas podía estar relacionado con su experiencia y capacidad de manipular las reglas del juego.