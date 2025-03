De cuernos en directo a petición de boda: la pareja de 'La isla de las tentaciones' da el paso en directo

Esta octava edición del programa sin duda ha dado mucho que hablar, siendo una de las más exitosas de los últimos años, dando a conocer el fenómeno Montoya. El miércoles fue el último debate de esta edición de 'la isla', donde hubo lloros, encontronazos y más infidelidades; pero el final de este debate no era algo que se esperase, y es que se trata de la pedida de mano de Tadeo a Sthefany. Fueron de las últimas parejas en llegar a 'La isla de las tentaciones', pero definitivamente han dejado huella, y grandes momentos.

Tadeo y Sthefany se pusieron mutuamente los cuernos en la paradisiaca isla de República Dominicana, pero a pesar de todo, decidieron luchar por su amor y salieron juntos de la isla. Aunque no todo es color de rosa; en el reencuentro tres meses después, ambos confesaron que tras salir de la isla tuvieron que recurrir a terapia de pareja, y que aún seguían acudiendo.

La noche del miércoles confesaron que vivían juntos, y que estaban atravesando su mejor momento, algo que quedó muy claro tras ver a Tadeo entrar al plató del debate con un gran ramo de flores, para tomar una de las decisiones más importantes de su vida: "Tú ya sabes todo lo que significas para mí, 'La isla' nos ha cambiado por completo, somos un equipo, seguimos remando en la misma dirección; y quizás, por circunstancias de la vida, no he sido tu primer amor, pero me gustaría ser el último".

Así ha sido la pedida de mano de la pareja, que ha dejado a todos emocionados. A pesar de este final de la edición, tan lleno de amor, el debate ha tenido grandes momentos de tensión para el resto de participantes de la 'la isla'.

No ha pasado mucho desde el compromiso, pero ya han podido revelar algunos detalles de la boda a la cadena de Telecinco: "Voy a poner un equipo de seguridad", dijo Tadeo, a lo que Sthefany añadió: "Lo necesitamos porque vamos a llevar a toda 'la isla' para allá, y eso puede ser otro reality", y entre bromas, Tadeo ha comentado que espera que Alba y Gerard no la líen por ahí.