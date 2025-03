Adelantan quién gana 'El Desafío' antes de tiempo: "Es fantástica, pero Gotzon también"

Parece que fue ayer cuando 'El Desafío' arrancaba su quinta temporada, llenando las noches de los viernes en Antena 3 con pruebas espectaculares y retos de alto nivel. Sin embargo la edición llega a su fin este viernes a las 22:00 horas con una Gran Final que promete ser una de las más emocionantes hasta la fecha. Después de 12 semanas de desafíos, el programa presentado por Roberto Leal se ha despedido consolidándose como el líder absoluto de audiencia en su franja, con una media del 14,7% de cuota de pantalla y 1,4 millones de espectadores.

La quinta edición ha estado llena de momentos inolvidables y ha contado con un grupo de concursantes dispuestos a superar sus límites. De los ocho participantes iniciales, solo cuatro han conseguido llegar a la Gran Final: Gotzon Mantuliz, Victoria de Marichalar, Susi Caramelo y Lola Lolita. Cada uno de ellos tendrá que enfrentarse a un desafío final que podría coronarlo como vencedor. Gotzon Mantuliz va a ejecutar una coreografía acrobática en el reto ‘Cuarteto extremo’, mientras que Victoria de Marichalar va a desafiar a la gravedad con ‘Columpio humano’. Por su parte Lola Lolita realizará una coreografía aérea con la prueba ‘Coreo al grupo’ y Susi Caramelo pondrá a prueba su resistencia en ‘Electroswing’.

Además los cuatro finalistas van a tener la con la ayuda de los concursantes eliminados, formando duplas para sumar puntos en la competición. Gotzon competirá junto a Genoveva Casanova, Victoria con Manuel Díaz “El Cordobés”, Susi Caramelo con Feliciano López y Lola Lolita con Roberto Brasero.

Antes de la gran noche, la cuenta oficial de El Desafío ya ha publicado en redes sociales fragmentos de los ensayos y preparativos de los finalistas. En esta dinámica el público ya parece haber elegido a su favorita: Victoria de Marichalar. Su reto en la final, girar cuatro veces 360º en un columpio humano, ha generado gran expectación, y las redes se han llenado de mensajes de apoyo hacia ella.

Entre los comentarios en TikTok, muchos usuarios han expresado su admiración: "Se ha ganado lo que se ha propuesto, es una pena no escucharla tocando la batería", "Es la ganadora entre los humanos, lo de Gotzon está en otro nivel" o "Ella sería la justa y merecida ganadora, no protesta, siempre con una sonrisa y sus pruebas no fueron bailecitos ni tonterías".

Pase lo que pase este viernes, lo cierto es que Victoria de Marichalar ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición. A pesar de que Gotzon Mantuliz parte como favorito por puntuaciones, en el corazón de muchos espectadores ya hay una ganadora clara. Su esfuerzo, valentía y determinación han conquistado a una audiencia que la ha seguido semana tras semana y que, independientemente del resultado, la ve como la gran triunfadora de esta temporada.