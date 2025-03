Máxima preocupación por 'El Cordobés' tras el accidente en el dedo con una sierra eléctrica: "Me quedan otros 9..."

Uno de los programas más seguidos del panorama televisivo actual es 'El Desafío': la gran apuesta de Antena 3 para los viernes por la noche. En cada edición el concurso pone a prueba la valentía y la destreza de algunas de las caras más conocidas del momento, enfrentándolas a retos verdaderamente impresionantes.

En esta quinta temporada los concursantes han tenido que demostrar su fortaleza en desafíos extremos. Entre los participantes destacan figuras tan mediáticas como la influencer Lola Lolita, la aristócrata Victoria Federica, la humorista Susi Caramelo y el aventurero Gotzon Mantuliz, quienes ya se han asegurado un puesto en la gran final.

Pero si hay alguien que se ha convertido en una de las grandes estrellas del programa, ese es Manuel Díaz 'El Cordobés'. Su arrojo, su carisma y su espíritu competitivo le han convertido en uno de los favoritos del público, aunque en más de una ocasión ha llevado su cuerpo al límite con tal de ganar una prueba.

Desde que comenzó su andadura en el programa, el torero ha protagonizado múltiples momentos de riesgo. El pasado mes de febrero, por ejemplo, se ha enfrentado a la apnea, consiguiendo permanecer bajo el agua durante cuatro minutos y 30 segundos, un tiempo que le permitió alzarse como vencedor del reto. Sin embargo en la semifinal 'El Cordobés' ha vivido uno de los momentos más tensos de toda la edición al sufrir un accidente con una sierra eléctrica que ha preocupado a todos los presentes en el plató y a los espectadores desde sus casas.

El reto al que se enfrentaba no era nada sencillo. Bajo el nombre de Desguace letal, la prueba ha consistido en cortar una furgoneta por la mitad con una sierra mecánica. Como si esto no fuera lo suficientemente complicado, el torero tenía que realizar la tarea suspendido en el aire por medio de cables. Desde el primer momento el propio Manuel Díaz advertía de lo peligroso que era el reto: "Es una sierra fuerte y corta mucho. Hay que tener cuidado porque tienes las manos por medio y hay que ser un cauto ante cualquier fallo".

Accidente en 'El Desafío'

Apenas había comenzado la prueba cuando ocurría el accidente. En un movimiento en falso su dedo meñique quedó atrapado momentáneamente en la sierra, provocando que el torero lanzara un grito desgarrador que heló la sangre de todos los presentes.

La tensión en el plató fue máxima, y por unos instantes se temió lo peor. Sin embargo afortunadamente la situación no pasó de un gran susto. "Me ha enganchado un poco el dedo, menos mal que tenía el guante", explicó Manuel Díaz tras finalizar el reto y dejando claro que no había sufrido heridas graves.

El torero, fiel a su carácter bromista, quiso restarle importancia al incidente con un comentario que arrancó algunas sonrisas entre los asistentes: "No pasa nada, aún me quedan otros nueve dedos". No obstante, el momento de angustia quedó grabado en la memoria de los espectadores, que siguieron la escena con la respiración contenida.

Con este nuevo reto superado, Manuel Díaz reafirma su posición como uno de los concursantes más valientes y entregados de 'El Desafío'. Aunque no ha logrado clasificarse para la final, su paso por el programa ha sido un ejemplo de superación, esfuerzo y mucho carisma.