De expulsada de 'Supervivientes' a vivir en Córdoba: "Me tacharán de fina, pero..."

Tras el estreno de la última y esperada temporada de 'Supervivientes', toda la audiencia está volcada en el programa. La expectación ha crecido aún más con la participación de Montoya, quien tras su paso por 'La isla de las tentaciones' ha decidido sumarse a la aventura extrema en Honduras. Su fichaje ha sido una de las grandes apuestas de la edición, añadiendo más intriga a un concurso que ya ha comenzado con sobresaltos.

Los primeros días en los Cayos Cochinos han sido de todo menos tranquilos y es que un fuerte temporal ha obligado a la organización a tomar una decisión sin precedentes: evacuar a los concursantes, algo que pocas veces ha ocurrido y nunca tan pronto en el juego. Esta inesperada situación ha llevado a que el equipo del programa optara por suspender la primera expulsión, otorgando a los nominados una semana extra para continuar en la competición. A esto se suma la reciente salida de Beatriz Rico y la llegada de nuevos concursantes como Anita y Manuel, quienes han desembarcado en la isla en medio del caos provocado por el clima.

En medio de todo esto muchos espectadores han recordado algunos de los momentos más icónicos de ediciones pasadas, como la participación de Arantxa del Sol en Supervivientes 2024. La que fuera una de las presentadoras más reconocidas de los años 90 dejó huella en el reality antes de ser expulsada tras 56 días de convivencia extrema. Antes de regresar a su residencia en Córdoba, la asturiana tuvo la oportunidad de cruzar el Puente de las Emociones, donde se sinceró sobre aspectos clave de su vida: "El amor es el principal motor de mi vida", confesaba emocionada, destacando el papel de su esposo, el torero Finito de Córdoba, y sus dos hijos como su mayor sostén.

Su paso por el concurso no estuvo exento de polémicas. Fue en la isla donde recibió la controvertida expresión “almeja tiesa” por parte de Ángel Cristo Jr., comentario que ella no dudaba en denunciar que “me tacharán de fina, pero es un problema de educación”. Unas palabras que generaron un gran revuelo en redes sociales y que ella misma zanjó con elegancia, dejando claro que no iba a entrar en disputas innecesarias.

De vuelta a España, su vida en Córdoba ha seguido su curso con total normalidad. Desde hace años, Arantxa y Finito han construido un hogar estable en la ciudad andaluza, alejados de la vida mediática que en su día les rodeaba. Aunque en el pasado se rumoreó sobre supuestas crisis matrimoniales, ellos han desmentido cada especulación, defendiendo siempre su unión y su familia. No obstante su regreso a la televisión con Supervivientes parecía un intento de recuperar parte de la popularidad que tuvo en los años 90 y principios de los 2000.

Antes de aventurarse en Honduras, la carrera de Arantxa pasó por múltiples facetas: desde su participación en El precio justo hasta su incursión en la actuación en series como Esencia de poder y El pasado es mañana. Sin embargo, con el tiempo, sus oportunidades en la pequeña pantalla fueron reduciéndose, llevándola a centrarse en su vida personal y familiar. Ahora, tras su paso por el reality, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza, aunque ella prefiere mantenerse al margen del foco mediático.