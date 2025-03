Arantxa del Sol y Finito de Córdoba toman la decisión definitiva sobre su matrimonio: "No lo voy a negar"

Después de su paso por 'Supervivientes' y la participación de Finito de Córdoba en 'Bake Off', la pareja volvió a situarseen el centro de la atención pública. Su historia comenzaba hace más de dos décadas y ha sido dsesde entonces un ejemplo de estabilidad en el mundo del espectáculo y el toreo, aunque rumore recientes han llegado a poner en duda el futuro de su matrimonio.

La pareja (que decidió en su momento trasladarse de Madrid a Córdoba en busca de tranquilidad y estabilidad para su familia) ha demostrado en numerosas ocasiones que su vínculo es fuerte. Se conocieron en los años 90 y, tras una conexión que tardó unos años en materializarse, terminaron construyendo un hogar en común y criando a sus dos hijos. Su relación ha pasado por momentos buenos y no tan buenos, pero siempre han encontrado la manera de salir adelante juntos.

Sin embargo en las últimas semanas se ha especulado mucho sobre una supuesta crisis entre ellos: la causa de esta polémica fueron los comentarios sobre una posible relación entre Finito y Ana Herminia, actual pareja de Ángel Cristo. Las declaraciones de esta última avivaron las sospechas, aunque ella misma ha aclarado que entre ellos no existió nada más allá de la amistad. Pese a la presión mediática Arantxa del Sol no ha tardaba en desmentir cualquier tipo de problema con su marido.

Su llegada al plató después de la aventura que atravesó en Honduras estuvo marcada por la sorpresa al notar la ausencia de Finito en su recibimiento. Este detalle generaba dudas entre el público, aunque la presentadora ha explicado que su marido le dio todas las razones necesarias para justificar su ausencia: “Lógicamente esperaba encontrármelo. Me extrañé mucho. Cuando terminó el programa le llamé yo y entonces hablamos".

Después de toda esta vorágine, Arantxa ha sido clara: confía plenamente en su marido y no tiene intención de separarse. Ha destacado que Finito ha sufrido mucho con las acusaciones, llegando incluso a perder peso debido a la presión. Pese a todo, han decidido seguir juntos, reafirmando su compromiso y dejando claro que los rumores no han hecho mella en su relación.

A lo largo de los años, la pareja ha admitido que ha habido roces, como en cualquier matrimonio, pero nunca han sido lo suficientemente graves como para poner en peligro su unión. Arantxa ya comentó en el pasado que las discusiones más habituales giraban en torno a la crianza de sus hijos, pero siempre han encontrado la forma de resolverlas.