Marta Peñate compara a influencers con médicos tras las críticas por su sueldo: "Ellos salvan vidas y yo..."

Una de las polémicas más recurrentes en el mundo de la televisión tiene que ver con lo que cuestan los programas y, sobre todo, lo que ganan algunos de sus colaboradores y presentadores.

Recientemente se desataba una controversia sobre las cifras acordadas para la producción de La Revuelta en TVE y los sueldos de los jueces de Masterchef. Sin embargo ahora ha sido Marta Peñate, exconcursante de Gran Hermano y una conocida figura mediática, quien se ha situado en el ojo del huracán después de hacer público su elevado salario.

La influencer y colaboradora de televisión contaba en su cuenta de Instagram que sus ingresos mensuales oscilan entre 8.000 y 15.000 euros: cifras que, según ella, varían dependiendo de las colaboraciones y proyectos que vaya teniendo. Aunque Peñate había hablado en ocasiones anteriores de sus ganancias, nunca había sido tan concreta ni tan abierta sobre el monto exacto que recibe por su trabajo en redes sociales y en televisión.

La noticia rápidamente ha provocado una ola de críticas, sobre todo de aquellos que consideraron que su sueldo era excesivo en comparación con otros profesionales. Algunos internautas señalaban que resultaba "injusto" que Marta gane más que médicos, a pesar de que según muchos su labor se limita al entretenimiento. Frente a este aluvión de comentarios, Peñate no ha tardado en salir al paso de las críticas a través de sus historias de Instagram, donde ha dejado claro cuál es su punto de vista.

Con un tono contundente la canaria explicaba que no era responsable de la brecha salarial que existía entre su profesión y la de los médicos: "Yo no soy la que pongo los sueldos a los médicos". También reconocía que los médicos tienen una labor crucial, pero remarcaba que ella a su manera también realiza un trabajo que tiene su valor: "Es verdad que ellos salvan vidas y que yo, al fin y al cabo, entretengo por mis redes sociales y demás y que es diferente, obviamente, pero no es mi culpa".

A pesar de sus ganancias, Marta dejaba claro que su estilo de vida sigue siendo "muy normal", y que no le gusta hablar de dinero. Sin embargo, el interés por conocer cuánto gana sigue siendo enorme, algo que ella misma reconoció al afirmar que existe un gran "interés" sobre su economía. Ante las críticas también ha manifestado que no considera que ser influencer sea "un trabajo muy duro" en comparación con otros trabajos tradicionales. Según sus palabras ser influencer tiene sus retos pero para ella, "trabajar duro es otra cosa", refiriéndose a trabajos que requieren horarios estrictos y jornadas laborales largas.