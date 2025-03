Montoya y Anita toman esta decisión tras su hoguera final en 'La isla de las tentaciones'

La esperada hoguera de confrontación entre José Carlos Montoya y Anita no defraudó y terminó en una ruptura cargada de gritos, reproches y momentos de tensión. Tras la escena viral de Anita tirándose al suelo para imitar la desesperación de su novio, el reencuentro arrancó con ambos recriminándose mutuamente sus infidelidades y decisiones dentro del reality. “He entrado igual que él cuando llegó a mi villa para condicionarme la experiencia”, justificó la joven ante una mirada incrédula de Montoya, quien respondió con una frase que marcaría la noche: “Por un momento me lo he creído, pero es que esta no es mi Anita”.

Las diferencias entre ambos quedaron evidentes cuando intentaron explicar por qué habían tomado sus respectivas decisiones en el programa. Mientras Anita justificaba su acercamiento con Manuel alegando que “desde el primer momento vi actitudes en Montoya que no le reconocía”, él defendía que su relación había sido perfecta hasta entrar en el reality. "En la relación había carencias porque siempre estaba dando yo, apoyándola y dejaba de pensar en mí", confesó el sevillano visiblemente afectado.

La tensión subió cuando Anita vio las imágenes de su novio con Gabriela, a quien Montoya definió como su mayor apoyo durante la experiencia: “Me ha ayudado a encontrar el amor en mí mismo y a pensar en mí”. En lugar de mostrarse molesta, Anita le aplaudió irónicamente: “Estoy orgullosa de que encuentres el amor en ti mismo”. Pero cuando ella vio la desesperación de Montoya tras descubrir su infidelidad con Manuel, su reacción dejó a todos en shock: “Por fin veo algo”, dijo sin mostrar emoción. Sandra Barneda, sin dar crédito, intervino: “¿De verdad cuando ves a Montoya roto desde la primera hoguera no has sentido nada?”.

El punto álgido de la noche llegó cuando Montoya, entre lágrimas y desesperación, le rogó a Anita que le hablara desde el corazón: “¡Que abras tu corazón de una puta vez, que me has destrozado! Eras el amor de mi vida y me has partido”. Aunque la pareja se fundió en un abrazo, la tregua duró apenas unos segundos antes de volver a enzarzarse en una nueva discusión. Al ver que era imposible llegar a un entendimiento, Barneda les pidió que fueran sinceros sobre sus sentimientos. Montoya, todavía roto, fue el primero en hablar: “Has sido mi primer amor, la primera persona que me ha hecho sentir, abrirme a alguien. Yo quería un futuro contigo”. Anita, por su parte, aseguró que ella tampoco lo había pasado bien: "No te he reconocido en ningún momento".

Finalmente, llegó el momento decisivo. Cuando Barneda preguntó cómo querían salir de la isla, Montoya no dudó en su respuesta: “Desde que puse un pie aquí me llevé el mayor chasco de mi vida. Ver a mi pareja meterse en la cama con otro a la primera de cambio me ha roto. Montoya se va solo”. Anita, por su parte, también tomó su decisión: “Decir que me voy con un nuevo amor sería engañarme, pero sí quiero seguir conociendo a Manuel fuera”. Montoya, indignado, reaccionó con un último dardo: “Te vas con Manuel, una vez más quedas retratada”.

El momento más sorprendente llegó cuando Manuel entró en escena. Anita, convencida de su decisión, le explicó que quería seguir conociéndole fuera. Sin embargo, la respuesta del tentador dejó a todos sin palabras: “Voy a abandonar la isla solo. Quiero decirle a Anita que fuera lo voy a intentar, pero tienes que sanar muchas cosas y yo también tengo que aclararme la cabeza”. Anita, al darse cuenta de que Manuel no le daba el final que esperaba, se resignó: “Me ha pagado la patada antes de tiempo. Me quiero ir a mi casa ya”. Así terminaba una de las hogueras más explosivas de la historia del reality, con Montoya y Anita separados y Manuel dejando la puerta entreabierta a un futuro incierto.