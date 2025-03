Insólito giro en 'Pasapalabra': Rosa y Manu pactan una tregua y se reparten el premio

La rivalidad entre Rosa y Manu en Pasapalabra está marcando un antes y un después en la historia del programa. Ambos se han consolidado como dos de los concursantes más importantes de esta etapa, cada uno por sus propios logros: Manu, con su impresionante racha, ha alcanzado el hito de 200 programas, algo que pocos han conseguido. Mientra que por su parte, Rosa acaba de hacer historia al convertirse en la mujer con más participaciones en esta edición, un logro que llega en un momento muy simbólico a escasos días del 8 de marzo.

Consciente de la relevancia de su marca, la gallega ha querido aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje reivindicativo: "Estaría guay que no fuera un dato a destacar, que fuera irrelevante hombre o mujer".

Pero si algo ha sorprendido en el último programa ha sido el inesperado desenlace de El Rosco. Lo que parecía un duelo más entre ambos terminó con un resultado muy poco frecuente: empate.

Roberto Leal ha revelado un dato que ha dejado a todos impactados: de los 70 enfrentamientos entre Rosa y Manu, solo 15 han acabado en tablas. Una situación que no suele darse y que, según ha confesado la propia Rosa, estuvo a punto de no ocurrir. "Me salvó" un fallo de cálculo con el tiempo, admitía, explicando que dudó en si arriesgarse a dar una respuesta más cuando le quedaba solo un segundo.

Este empate ha supuesto un respiro para ambos concursantes, que han podido disfrutar de un momento de calma en su intensa competencia.

Además, ha traído consigo otro dato significativo: el bote ha alcanzado la impresionante cifra de 1.300.000 euros después de que ambos concursantes hayan quedado empatados y se haya sumado al premio la cantidad justa que hace posible obtener una cifra redonda.