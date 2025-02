Orestes vuelve a 'Pasapalabra' por sorpresa para disputar el bote por Rosa Rodríguez

'Pasapalabra' es un programa que no solo ofrece entretenidas batallas de conocimiento sino que también ha dejado una huella indeleble en sus miles de seguidores. A lo largo de los años muchos concursantes han logrado destacar, pero algunos han ido más allá, creando una escuela, un estilo que ha trascendido la pantalla. Si hablamos de figuras como Oreste esta situación es clara y es que a pesar de haber pasado por el concurso hace casi dos años, sigue estando más presente que nunca.

Detrás de cada una de esas horas que 'Pasapalabra' ofrece a sus espectadores hay un trabajo que no se ve, un esfuerzo titánico que los concursantes dedican a preparar cada prueba. Así lo ha dejado claro Rosa Rodríguez en su reciente entrevista publicada en Antena 3. La aspirante al botemantiene una fascinante competencia con Manu, y ha compartido algunos detalles sobre el sacrificio y la dedicación que requiere su participación.

En la entrevista Rosa ha confesado que su vida ha cambiado radicalmente desde que comenzó a concursar. La gallega ha dejado temporalmente su trabajo como profesora de español e inglés para concentrarse al 100% en el desafío de 'Pasapalabra': “Es una oportunidad que tienes en la vida, quiero sentir que he dado el máximo”.

Ese esfuerzo, según Rosa, se refleja en su intensa rutina de estudio: "desde que me levanto, todo el día mentalmente estás ahí intentando absorber”, comentó añadiendo que su preparación la realiza de forma constante y sin descanso. Su método de estudio es tan particular como efectivo: “Salgo por las mañanas y me pego un par de horas caminando por la montaña".

Rosa invoca a Orestes para su estrategia en 'Pasapalabra'

Sin embargo lo que ha cautivado a los seguidores del programa no es solo su capacidad para estudiar o su enfoque serio hacia el concurso. Rosa también ha hablado sobre la influencia de otros grandes concursantes de 'Pasapalabra', y uno de los nombres que más le ha marcado es el de Orestes. A pesar de ser un competidor de gran nivel, Rosa se ve reflejada en su estilo de juego: “De estilo, a veces me siento un poquito Orestes”. Pero, sobre todo, su admiración por Orestes radica en su habilidad para enfrentarse a los desafíos sin perder el rumbo.

Así Rosa ha “traído” al concursante de vuelta al programa, así como a otras ganadoras: “Me encantaría ser Sofía, se lo trabajó muchísimo”, dijo Rosa refiriéndose a otra gran referente de 'Pasapalabra', Sofía Álvarez de Eulate.

Respecto a su relación con Manu ha dicho que “sabes que él tiene un nivel altísimo y va a por el bote, así que te empuja a estar a esa altura pero de una buena manera, una rivalidad muy sana. Aunque los dos compiten ferozmente por el bote, Rosa ha compartido con admiración que Manu es “un encanto”, y que fue de gran ayuda en su primer día en el programa: “Fue un guía estupendo, me hizo sentir supercómoda, me enseñó todo esto, estuvo muy pendiente de mí y estoy feliz de compartir esta experiencia con él”. A pesar de lo estrecha de la competencia, Rosa reconoce que tener a alguien como Manu al lado solo la motiva a superarse. “Es genial, es de estos concursantes que te empujan a tener que mejorar”.