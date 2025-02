Confirman la separación de Anabel Pantoja y David Rodríguez antes del juicio

El juicio de Anabel Pantoja y David Rodríguez se acerca, y con él la atención mediática sobre su situación sigue en aumento. La pareja está siendo investigada por un presunto delito de maltrato a su hija, quien recientemente cumplió tres meses.

Según el juez encargado del caso la investigación ha sido minuciosa y exhaustiva, y la posibilidad de que el asunto llegue a juicio después de la instrucción se incrementa cada día ya que, tal y como ha explicado el juez José Luis Vázquez en 'El programa de AR', "si hubiera habido una inocencia clara no se habría pedido más informes médicos".

El experto ha explicado que "por experiencia personal, lo que se está haciendo no es volver a reivsar los informes médicos. La causalidad ya está explicada y tiene un origen no natural, que es un origen violento puede ser una violencia intencionada, negligente o accidental". Además, ha añadido que las posibles secuelas son otro de los factores que determinarían el delito que se les pudiera imputar ya que "no es el mismo delito si has causado lesiones con o sin secuales. Lo que se está haciendo, lamento mucho decirlo, creo que es preparar el juicio y que a juicio vayan con una posición jurídica muy determinada".

Respecto al hecho de que la pareja se haya separado en lo que respecta a la defensa, la explicación que ha dado es que "cada uno va a tener que explicar qué hizo ese día con la niña, no es lo mismo lo que ha hecho uno que lo que ha hecho otro, y tampoco puede asumir uno todas las consecuencias de lo que ha hecho el otro mientras no estaba delante. Además, dos abogados van a ver más que uno solo y cada uno va a tener que intentar encajar bien cual es su situación".

En medio de este complicado contexto, Anabel y David se han separado para que ella viaje a Sevilla con la bebé, Alma, para estar cerca de su madre, Merchi, y de su círculo de amigos y así buscar apoyo emocional y compañía en un momento tan crític mientras que por otro lado, David permanece en Córdoba, donde ha vuelto a su trabajo como fisioterapeuta.

Ambos han estado lidiando con la presión de la investigación, y esta separación podría ser una forma de gestionar el estrés y la ansiedad que les genera la incertidumbre sobre el futuro. Mientras Anabel intenta retomar algunas de sus rutinas, como disfrutar de meriendas en su ciudad natal, David se está enfocando en su profesión, aunque ambos continúan mostrándose el apoyo mutuo a través de las redes sociales.

El seguimiento médico de la niña, solicitado por la juez, también añade una capa de complejidad a la situación ya que sugiere que el origen de las lesiones de la pequeña no son naturales, lo que puede influir en el tipo de delito que se les impute a los padres. Esto resalta la seriedad de la investigación y la presión que ambos sienten a medida que se acerca el juicio.