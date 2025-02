Graban el reencuentro de El Cordobés y Virginia Troconis tras lo sucedido: "Espérate un segundo"

Hace escasos días que 'El Cordobés' protagonizaba una de las escenas más peligrosas de 'El Desafío' cuando, durante su prueba de apnea, el equipo de seguridad se vio obligado a interrumpir su intento.

Este momento de tensión sin embargo daba paso a una de las escenas más emotivas del programa, cuando su mujer, Virginia Troconis, apareció por sorpresa para darle el albornoz por sorpresa tras su esfuerzo.

Visiblemente agotado y aún en shock por la prueba, El Cordobés apenas podía creer que su mujer estuviera frente a él. Al verla con su albornoz exclamaba; “¡Espérate un segundo, si es Virginia!”. La sorpresa lo dejó momentáneamente sin palabras, y, entre risas, manifestaba su alegría con una frase que ha resonado en los corazones de todos los espectadores: “Me dejo matar si sé que estás tú”.

A pesar de la emoción de ese reencuentro, El Cordobés no podía dejar de pensar en su rendimiento. Había salido del agua antes de tiempo y le preocupaba no haber alcanzado su máximo potencial: “Si yo aguantaba un rato más...”, comentó, mientras Virginia, consciente de la situación, le recordaba que su entrenador, Juandi, era quien mejor conocía sus límites.

La química entre El Cordobés y Virginia fue evidente en este momento, un reflejo de su amor y complicidad.

Con su característico sentido del humor, El Cordobés no dudaba en elogiarla: “La veo y digo, esta es nueva, no la he bicheado todavía. Qué guapa estás, gordita”, provocando una sonrisa en el rostro de Virginia.