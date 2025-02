Fernando Tejero y David Broncano sellan la paz con un beso en ‘La Revuelta’ tras años de desencuentro

El actor cordobés Fernando Tejero regresó este lunes al programa de David Broncano en ‘La Revuelta’ de TVE tras protagonizar una tensa entrevista hace siete años, coincidiendo con la primera temporada del programa en la etapa de ‘La Resistencia’. Una experiencia que llevó a Broncano a calificar a Tejero como el “peor invitado” que había pasado por el programa en una entrevista concedida a Ibai Llanos.

Este lunes, Fernando Tejero ponía punto y final al desencuentro acudiendo al programa vistiendo una camiseta en la que se podía leer la frase 'Soy el peor invitado de Broncano', ilustrada con un corazón roto y las caras del actor y el presentador, explicando así el motivo de años de desencuentro con el formato televisivo y por qué no había vuelto al programa de Broncano. "Sinceramente, no lo pasé muy bien y luego tú en otro programa dijiste esto".

Tejero con la camiseta 'Soy el peor invitado de Broncano' / RTVE

"Dudo que dijese yo eso", aseguró el presentador. "A mí me dolió eso muchísimo. Luego lo arreglaste diciendo 'no el peor, pero me defraudó porque me cae muy bien, pero no entró al trapo", prosiguió Fernando Tejero en su discurso.

Beso de reconciliación y tarta de Pablo Motos

Tras las aclaraciones ambos sellaron la paz con un beso, pero no sin que Tejero le tuviese guardada otra "pullita" al presentador jiennense. El actor cordobés acudía al programa de prime time en el día de su 60 cumpleaños y por este motivo llevó una tarta con la que obsequió a Broncano.

Al descubrir el pastel, nunca mejor dicho, David Broncano pudo comprobar que el dulce estaba ilustrado con una imagen de Tejero abrazando a Pablo Motos durante una entrevista en El Hormiguero. "Con Pablo Motos no me he besado, tampoco lo haría", aclaró el actor.

"Me la zurro más que un mono"

La entrevista de Broncano a Tejero dejó otros muchos titulares, como el motivo por el que el actor ha decidido abandonar ‘La que se avecina’ después 9 años, a los que se suman las temporadas de ‘Aquí no hay quien viva’.

“No me voy por prejuicio, estoy muy agradecido a los hermanos Caballero y al público”, aclaró. “Yo me canso de hacer siempre lo mismo. Yo estoy muy contento del personaje y tal, pero son etapas y yo creo que uno siente cuando tiene que cerrar una etapa y yo la he cerrado”, añadía.

Llegado al momento de las preguntas sobre dinero en el banco y sexo en el último mes, Fernando Tejero tiró de sinceridad y no tuvo reparos en responder a ambas. Sobre el dinero señaló que tiene millón y medio de euros de patrimonio.

En cuanto al sexo, aclaró que actualmente no tiene pareja y que la estadística en esta materia es baja. “Eso sí, me la zurro como un mono”, matizó.