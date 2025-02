El cordobés Fernando Tejero revela su auténtica edad y nadie en España da crédito

El icónico actor cordobés Fernando Tejero se encuentra en pleno auge de promoción de su nueva obra 'Camino del zoo': una pieza de teatro escrita por Edward Albee que ha captado rápidamente la atención del público.

En ella Tejero comparte escenario con Ana Labordeta y Daniel Muriel bajo la dirección de Juan Carlos Rubio y está siendo representada en el Teatro Bellas Artes con lo que promete ser una de las grandes apuestas de este año en el panorama teatral español.

Pero además de sumergirse en este nuevo proyecto, Tejero está aprovechando la visibilidad que le ofrece este momento para aclarar algunas dudas que llevaban años rondando su figura pública.

En una de sus últimas apariciones, durante su entrevista en 'La Revuelta', el actor ha explicado las razones que lo llevaron a dejar su papel de Fermín Trujillo en 'La que se avecina', una decisión que ha sorprendido a muchos de sus seguidores.

Según revelaba ya tenía claro hace varias temporadas que era el momento de dar un paso al costado: "Yo me canso de hacer y repetir siempre lo mismo... Son etapas y yo creo que uno siente cuando tiene que cerrarlas". Para el cordobés, tanto Emilio en 'Aquí no hay quien viva' como Fermín en 'La que se avecina' han sido papeles emblemáticos que le han dado mucha visibilidad, pero también lo han limitado a esas dos facetas dejando en la sombra una carrera cinematográfica mucho más extensa.

La auténtica edad de Fernando Tejero

Sin embargo uno de los momentos más sorprendentes de estas últimas entrevistas fue cuando Fernando Tejero ha revelado finalmente su verdadera edad.

Durante su intervención en el programa de radio La Ventana el actor ha aclarado algo que ha generado mucha confusión a lo largo de los años. Durante todo este tiempo en las redes sociales y en varios medios, se ha extendido la creencia de que Tejero era más joven de lo que realmente es.

El actor ha confesado que durante años le habían restado dos años a su edad y al principio, no se preocupó demasiado por el error: "Es cierto que durante mucho tiempo me quitaron 2 años y como me los quitaron dije, mira, encantado".

Sin embargo este error ha sido corregido recientemente. El actor explicó con humor: "Estoy con 60 tacos y en plena forma". A pesar de los tropiezos personales que ha vivido, como él mismo reconoció, Tejero afirma que ha llegado a los 60 "mejor que como imaginaba" y ha dejado a muchos sorprendidos: "Este es el mejor cumpleaños de mi vida", confesaba entre risas, agregando en tono de broma: "Virgencita que me quede como estoy".