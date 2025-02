Detienen en directo 'El Desafío' tras lo ocurrido con 'El Cordobés'

Sin duda una de las citas más esperadas de la semana es la gran apuesta de Antena 3 para los viernes por la noche: El Desafío. El programa, que presenta actualmente Roberto Leal se ha convertido en un auténtico fenómeno de audiencia y semana tras semana se consolida como uno de los formatos más fuertes de la parrilla televisiva actual. Con una media de más de 1,5 millones de espectadores y una cuota del 15,2 %, el espacio sigue imbatible frente a sus competidores.

Entre los concursantes de esta temporada, Manuel Díaz El Cordobés ha demostrado ser uno de los grandes descubrimientos televisivos. Su paso como tertuliano por TardeAR ya había llamado la atención del público, y ahora, con su participación en El Desafío, ha terminado de consolidarse como un rostro habitual en la pequeña pantalla. Su carisma y espíritu competitivo le han convertido en un concursante muy atractivo para los espectadores. Tanto es así que, mientras Bertín Osborne participa en Tu cara me suena, el torero ha asumido la conducción de El show de Bertín en Canal Sur.

Una de las claves del éxito de El Desafío es la espectacularidad de sus pruebas, que llevan a los concursantes al límite en cada emisión. Y eso es precisamente lo que ocurrió en la última entrega del programa, cuando El Cordobés protagonizó un momento de tensión que obligó a la organización a detener la emisión de una de las pruebas.

El torero se enfrentaba a la apnea, una de las pruebas más temidas y exigentes del programa, en la que los concursantes deben permanecer el mayor tiempo posible bajo el agua. Con una marca de 4 minutos y 30 segundos, Manuel Díaz logró alcanzar la tercera mejor posición en la historia del concurso. Sin embargo, lejos de conformarse, quiso seguir adelante para batir el récord de Rosa López (4 minutos y 40 segundos). Fue en ese momento cuando el equipo de seguridad tuvo que intervenir.

Juandi Alcázar, el especialista encargado de supervisar la prueba, comenzaba a notar que el torero no seguía sus instrucciones y tomó la decisión de sacarlo a la superficie de inmediato: "No me sueltes aire, Manuel". Sin embargo, El Cordobés hacía caso omiso y continuaba expulsando aire bajo el agua, una acción peligrosa que podía poner en riesgo su integridad física. “Manuel, saca la cabeza”, le ordenó Juandi antes de sacarlo a la fuerza.

El torero, sorprendido por la intervención del coach, no tardó en mostrar su desconcierto: "¡No, no! ¿Por qué me has sacado?". A lo que Juandi respondió con firmeza: "Te tenía que sacar, no podía dejarte más tiempo. Lo siento". Aunque El Cordobés creyó que podría haber aguantado más y superar la marca de Jorge Sanz (4:37), el equipo consideró que su estado ya no le permitía continuar con seguridad.

El presentador Roberto Leal también quiso recalcar la importancia de seguir las normas y evitar riesgos innecesarios: "Puedo entenderte, pero si Juandi te saca, siempre es por seguridad. La apnea no es un juego". El propio especialista explicaba que a partir de cuatro minutos ha habido un poco de descontrol. Te he pedido que no expulsaras aire y lo has seguido haciendo. Ha habido que sacarte casi con grúa, no podíamos dejar que te desmayaras en directo".

A pesar de la polémica y de su inconformidad inicial, Manuel Díaz El Cordobés terminó ganando el programa de la noche y consiguió el reconocimiento de sus compañeros y del jurado.